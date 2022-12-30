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Brezilya hükümeti 3 günlük yas ilan etti!

30.12.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin cenaze töreni, 3 Ocak'ta, kariyerinin büyük bölümünün geçtiği Santos Stadyumu'nda düzenlenecek. Brezilya hükümeti, Pele'nin vefatı nedeniyle 3 günlük yas ilan edildiğini açıkladı.

Brezilya hükümeti 3 günlük yas ilan etti!

Efsane futbolcu Pele'nin 82 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Brezilya hükümeti, 3 günlük ulusal yas ilan etti.

Devlet Başkanı Jair Bolsonaro imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararnamede, "Edson Arantes do Nascimento, Pele'nin ölümünden duyulan üzüntünün bir göstergesi olarak, bu kararnamenin yayımlandığı tarihten itibaren ülke geneli 3 günlük ulusal yas ilan edildi." ifadesine yer verildi.

Bolsonaro, Twitter hesabından Pele'nin ölümüne ilişkin paylaşımında, "Tüm ailesinin ve arkadaşlarının bu zor günleri aşmaları için Tanrıya dua ediyorum. Pele, futbolu sanata ve eğlenceye dönüştürdü ve Brezilya'nın adını futbol ile dünyaya duyurdu. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Efsane futbolcu Pele, 29 Kasım'dan bu yana tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında yaşamını yitirmişti.

Pele'nin cenaze töreninin 3 Ocak'ta, kariyerinin büyük bölümünün geçtiği Santos Stadyumu'nda düzenleneceği bildirilmişti.

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