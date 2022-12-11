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Brezilya'nın elenmesi Türk taraftarları hayrete düşürdü! Çektikleri video 1 milyondan fazla izlendi

11.12.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya ve Hırvatistan Dünya Kupası son 16 maçında karşı karşıya geldi. Yarı finale çıkan takım Hırvatistan oldu. Brezilya'nın sürpriz bir şekilde elenmesi tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de hayretle karşılandı. Bir arkadaş grubu o anları videoya çekti bu video sosyal medyada kısa süre içinde 1 milyondan fazla izlendi.

Brezilya'nın elenmesi Türk taraftarları hayrete düşürdü! Çektikleri video 1 milyondan fazla izlendi

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Hırvatistan ile karşılaştı. Karşılaşmanın normal süresinde gol sesi çıkmadı ve bu müthiş maç penaltılara gitti. Penaltılarda rakibini mağlup eden Hırvatistan adını yarı finale yazdırdı.

TÜM DÜNYA HAYRET ETTİ, NEYMAR GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

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Brezilya'nın elenmesi özellikle Neymar'ı çok büyük üzdü. Hayallerinin bu kupayı kazanmak olduğunu defalarca söyleyen Neymar, Hırvatistan'a elenince karşılaşma sonrasında gözyaşlarını tutamadı.

ÇEKTİKLERİ VİDEO 1 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ

Brezilya'nın penaltı atışlarında Hırvatistan'a elendiği anlara videoya alan Türk taraftar grubu, sambacıların elendiği an büyük şaşkınlık yaşadı. Paylaştıkları video sosyal medyada kısa süre içinde 1 milyondan fazla izlendi.


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