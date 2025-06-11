Brezilya seriyi bozmadı: 2026 Dünya Kupası’na katılım garantilendi

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri 16. hafta karşılaşmasında Brezilya, Paraguay’ı konuk etti. Sambacılar, müsabakadan Vinicius Junior’un 44. dakikada attığı golle 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 25’e yükselten Brezilya, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek finallere gitmeye hak kazandı.

2024-2025 sezonu tamamlanmasının ardından Real Madrid’den ayrılan İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti, Brezilya’nın başında çıktığı 2 maçta 4 puan topladı.

1930 yılından itibaren toplam 22 Dünya Kupası’na da katılan Brezilya, finallerde en çok mücadele eden ülke konumunda yer alıyor. 2026 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde Brezilya, 16 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor. Son şampiyon Arjantin ise 35 puanla bu grupta liderlik koltuğunda oturuyor.

Sambacılar 1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002 yıllarında kupayı müzesine götürdü.