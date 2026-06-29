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Brezilya son saniyede yıktı! Japonlar maç sonu özür diledi

2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Brezilya, Japonya'yı 2-1 mağlup ederek adını Son 16 Turu'na yazdırdı. Karşılaşmanın ardından Japon futbolcular ve teknik direktör Hajime Moriyasu, taraftarların önüne giderek özür diledi.

Brezilya son saniyede yıktı! Japonlar maç sonu özür diledi
Burak Kavuncu

2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Brezilya, uzatma dakikalarında bulduğu golle Japonya'yı 2-1 mağlup ederek adını Son 16 Turu'na yazdırdı. Maçın ardından Japon futbolcular ve teknik direktör Hajime Moriyasu taraftarların önünde özür diledi.

SON SÖZÜ MARTINELLI SÖYLEDİ

Brezilya son saniyede yıktı! Japonlar maç sonu özür diledi 1

2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Brezilya ile Japonya kozlarını paylaştı. Büyük heyecana sahne olan mücadelede Brezilya, Gabriel Martinelli'nin uzatma dakikalarında kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrılarak Son 16 Turu biletini aldı.

Karşılaşmada Japonya'nın golünü 29. dakikada Kaishu Sano kaydederken, Brezilya'ya beraberliği 56. dakikada Casemiro getirdi. Uzatma anlarında sahneye çıkan Gabriel Martinelli ise galibiyeti getiren gole imza attı.

JAPONYA'DA DUYGUSAL ANLAR

Brezilya son saniyede yıktı! Japonlar maç sonu özür diledi 2

Maçın bitiş düdüğünün ardından Japon futbolcular büyük üzüntü yaşadı. Milli oyuncular tribünlere giderek taraftarlarının önünde eğildi ve turnuvaya veda ettikleri için özür diledi.

MORIYASU DA TARAFTARLARIN KARŞISINA ÇIKTI

Brezilya son saniyede yıktı! Japonlar maç sonu özür diledi 3

Japonya Teknik Direktörü Hajime Moriyasu da futbolcularıyla birlikte tribünlerin önüne giderek taraftarlara teşekkür etti ve özür diledi. Turnuvaya son 32 turunda veda eden Japonya'da yaşanan duygusal anlar, karşılaşmanın önüne geçen görüntülerden biri oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya Japonya 2026 Dünya Kupası
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