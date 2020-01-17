SPOR
  4. İşte Ronaldo'nun Enes Ünal'dan beklentisi

İşte Ronaldo'nun Enes Ünal'dan beklentisi

İSPANYA HABERLERİ  | 17.01.2020 11:06 | Son Güncelleme

Real Valladolid Kulüp Başkanı eski futbolcu Ronaldo Nazario, takımın golcü ismi Enes Ünal'dan çok memnun olduklarını söyleyip, milli futbolcudan beklentisini "daha fazla gol" olarak açıkladı.

İşte Ronaldo'nun Enes Ünal'dan beklentisi

İspanya'nın Real Valladolid takımında son haftalardaki başarılı performansıyla öne çıkan Enes Ünal'a kulüp başkanı Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo Nazario'dan da övgü geldi.

AA muhabirinin Enes Ünal ile yaptığı özel röportaja sürpriz bir şekilde konuk olan Ronaldo, son iki maçında 2'şer gol atan milli futbolcuya "gollere devam" diye seslendi.

"Enes iyi, çok iyi" diyen Ronaldo, milli futbolcudan beklentisinin "daha fazla gol" olduğunu vurguladı. Brezilyalı Ronaldo, 2018 eylül ayında yüzde 51'ini satın aldığı Real Valladolid Kulübü'nde yatırımlarını artırarak 2019'da hisselerini yüzde 72,7'ye kadar çıkarmıştı.

Enes ise başkanı Ronaldo ile ilgili olarak "Gerçekten çok sıcakkanlı, çok iyi biri ve çok iyi bir başkan." değerlendirmesinde bulundu.

43 yaşındaki Ronaldo'nun Madrid'de yaşamasına rağmen yaklaşık 2 saat uzaklıktaki Valladolid'e sürekli gelerek kulüple ve takımla ilgilendiğini aktaran Enes, sözlerine şöyle devam etti:

"Her maça gelmeye çalışıyor. Bizimle irtibat halinde ve bu da bir futbolcu için gerçekten inanılmaz bir şey. Hem başkanınızın o kadar sıcakkanlı biri olması hem de büyük bir kariyere sahip olup yine de size karşı samimi ve ilgili davranması gerçekten çok güzel."

Enes, "Ronaldo efsane bir futbolcuydu. Bazen başkan bize sahada birkaç figür öğret, dediğiniz hiç oldu mu?" sorusuna ise gülümseyerek "O kadar da samimi değiliz" cevabını verdi. Real Valladolid'de iki sezondur kiralık olarak forma giyen Enes, ligin 19. haftasında 3 Ocak'ta Leganes'e karşı oynadıkları ve 2-2 berabere kaldıkları maçta takımının iki golüne de imza atmıştı.

Enes, Kral Kupası ikinci turunda deplasmanda Marbella'ya karşı oynadıkları karşılaşmada da, hem maçın uzatmalara gitmesini sağlayan beraberlik golünü atmış hem de penaltı atışalarında takımı adına topu ağlara gönderen ilk isim olmuştu. Enes'in performansı Valladolid'in Kral Kupası'nda bir üst tura çıkmasında öne çıkmıştı. Valladolid, ligin 20. haftasında yarın deplasmanda Osasuna'ya karşı oynayacak.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız
Ersanlı Milwaukee, evinde Boston’ı mağlup ettiErsanlı Milwaukee, evinde Boston’ı mağlup etti
Karabükspor’da olağanüstü kongre ertelendiKarabükspor’da olağanüstü kongre ertelendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
enes ünal real valladolid Ronaldo Nazario

En Çok Okunan Haberler

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Arda Turan'dan G.Saray bombası

Arda Turan'dan G.Saray bombası

Ara transferde bir bomba daha patladı

Ara transferde bir bomba daha patladı

Fenerbahçe'de sürpriz görüşme

Fenerbahçe'de sürpriz görüşme

Beşiktaş'ın eski yengesinden şok itiraf: Bir kadınla...

Beşiktaş'ın eski yengesinden şok itiraf: Bir kadınla...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Atletico Madrid adını finale yazdırdı

Atletico Madrid adını finale yazdırdı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Emre Çolak eski takımına geri döndü!

Emre Çolak eski takımına geri döndü!

Messi tarihe geçti, Barça kazandı!

Messi tarihe geçti, Barça kazandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşte Ronaldo'nun Enes Ünal'dan beklentisi

İşte Ronaldo'nun Enes Ünal'dan beklentisi

Emre Çolak önce gol attı sonra atıldı

Emre Çolak önce gol attı sonra atıldı

Jeison Murillo resmen Celta Vigo'da

Murillo transferi resmen açıklandı

Quique Setien: Dün köyümde ineklerle yürüyordum, bugün Barcelona'dayım!

'Dün köyümde ineklerleydim, bugün Barcelona'dayım!'

Arda Turan, ünlü menajer Mino Raiola ile temasa geçti iddiası

Arda Turan, ünlü menajer ile temasa geçti iddiası

La Liga lideri Barcelona, Ernesto Valverde'yi görevden aldı

Ünlü teknik direktörün görevine son verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.