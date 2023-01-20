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Brezilyalı futbolcu Dani Alves, cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı! Çıkan bu haberin ardından takipçi sayısı eriyor...

20.01.2023 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilyalı futbolcu Dani Alves, cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı. Instagram hesabında 40 milyon takipçisi bulunan Dani Alves'in çıkan bu haberin ardından takipçi sayısı 38.4 milyona düştü.

Brezilyalı futbolcu Dani Alves, cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı! Çıkan bu haberin ardından takipçi sayısı eriyor...

İspanya basınında yer alan haberlerde, tecrübeli futbolcunun 30 Aralık 2022'de Barselona şehrindeki bir gece kulübünde bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

MAHKEME KARŞISINA ÇIKACAK

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Söz konusu olaydan iki gün sonra kadının Dani Alves ile ilgili suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve 39 yaşındaki futbolcunun mahkemeye çıkacağı kaydedildi.

Meksika ekibi UNAM'da forma giyen Dani Alves, daha önce Bahia, Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo'da görev yapmıştı.

TAKİPÇİ SAYISI ERİYOR

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Çıkan bu haberin ardından tepki gösteren hayranları Dani Alves'i Instagram hesabından takipten çıkıyor. 40 milyondan fazla takipçisi bulunan Dani Alves'in 12 saat içinde takipçi sayısı 38.4 milyona düştü.


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