SPOR

Ünlü futbolcunun katil zanlısından olay tecavüz sözleri

FUTBOL HABERLERİ  | 05.11.2018 17:19 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde cesedi Brezilya'nın güney kenti Parana'da bulunan Sao Paolo'nun orta saha oyuncusu Daniel Correa Freitas'ın katil zanlısı, canlı yayında her şeyi itiraf etti.

"Eşime tecavüz etmeye çalıştı. Benim yaptığım şey, herkesin yapacağı şeydi."

Ünlü futbolcunun katil zanlısı her şeyi açıkladı!

1 / 12

Daniel Correa Freitas'ın, boğazında kafasının kopma noktasına gelecek kadar derin kesikler olduğu ve cinsel organının da kesildiğini belirtilmişti.

Daniel Correa Freitas'ın, boğazında kafasının kopma noktasına gelecek kadar derin kesikler olduğu ve cinsel organının da kesildiğini belirtilmişti.
2 / 12

Freitas'ın öldürülmeden önce 18 yaşındaki Allana Brittes ile bir partide olduğu belirtilirken, ünlü futbolcunun aynı zamanda Brittes'in annesiyle de ilişkisi olduğu iddia ediliyordu.

Freitas'ın öldürülmeden önce 18 yaşındaki Allana Brittes ile bir partide olduğu belirtilirken, ünlü futbolcunun aynı zamanda Brittes'in annesiyle de ilişkisi olduğu iddia ediliyordu.
3 / 12

"EŞİME TECAVÜZ ETMEYE ÇALIŞTI" | Olayın şüphelisi olduğu belirtilen 38 yaşındaki Edison Brittes Junior, bağlandığı 'Brasil Urgente' isimli televizyon programında, futbolcunun eşine tecavüz etmeye çalıştığını söyledi.

"EŞİME TECAVÜZ ETMEYE ÇALIŞTI" | Olayın şüphelisi olduğu belirtilen 38 yaşındaki Edison Brittes Junior, bağlandığı 'Brasil Urgente' isimli televizyon programında, futbolcunun eşine tecavüz etmeye çalıştığını söyledi.
4 / 12

Brittes, "Kapıyı açıp odaya girdiğimde onu eşimin üzerinde gördüm. Eşim çığlık atıyordu ve yardım çağırıyordu.

Brittes, "Kapıyı açıp odaya girdiğimde onu eşimin üzerinde gördüm. Eşim çığlık atıyordu ve yardım çağırıyordu.
5 / 12

Benim yaptığım şey, herkesin yapacağı şeydi çünkü orada bulunan yalnızca benim eşim değil, Brezilya'daki bütün kadınlardı" ifadelerini kullandı.

Benim yaptığım şey, herkesin yapacağı şeydi çünkü orada bulunan yalnızca benim eşim değil, Brezilya'daki bütün kadınlardı" ifadelerini kullandı.
6 / 12

"O BENİM 20 YILLIK EŞİMDİ" | Eşinin Freitas'la ilişkisi olduğu yönündeki iddiaları reddeden Brittes, "O durumdaki kişi sizin kızınız, kız kardeşiniz, anneniz ya da eşiniz de olabilirdi.

"O BENİM 20 YILLIK EŞİMDİ" | Eşinin Freitas'la ilişkisi olduğu yönündeki iddiaları reddeden Brittes, "O durumdaki kişi sizin kızınız, kız kardeşiniz, anneniz ya da eşiniz de olabilirdi.
7 / 12

O benim 20 yıllık eşimdi. Dedikodular her zaman yayılır ancak gerçek sonunda ortaya çıkacaktır. Yaptığım şeyi biliyorum.

O benim 20 yıllık eşimdi. Dedikodular her zaman yayılır ancak gerçek sonunda ortaya çıkacaktır. Yaptığım şeyi biliyorum.
8 / 12

Bizi izleyen herkesin de, öyle bir durumda ailesinin ahlaki bütünlüğünü korumak ve narin bir kadına yardım etmek için ne yapacaklarını düşünmelerini istiyorum" dedi.

Bizi izleyen herkesin de, öyle bir durumda ailesinin ahlaki bütünlüğünü korumak ve narin bir kadına yardım etmek için ne yapacaklarını düşünmelerini istiyorum" dedi.
9 / 12

Brittes, olay anını ise "Onu eşimin üzerinden yere fırlattım ve o canavar pisliğin eşime tecavüz etmesine engel oldum" ifadeleriyle anlattı.

Brittes, olay anını ise "Onu eşimin üzerinden yere fırlattım ve o canavar pisliğin eşime tecavüz etmesine engel oldum" ifadeleriyle anlattı.
10 / 12

''İŞKENCEYE MARUZ KALDI'' | Freitas'ın resmi ölüm sebebi henüz belirlenmemiş olsa da, Band B isimli bir yerel gazete, hayatını kaybeden futbolcunun işkenceye maruz kaldığını açıkladı.

''İŞKENCEYE MARUZ KALDI'' | Freitas'ın resmi ölüm sebebi henüz belirlenmemiş olsa da, Band B isimli bir yerel gazete, hayatını kaybeden futbolcunun işkenceye maruz kaldığını açıkladı.
11 / 12

Gazeteye konuşan bir polis yetkilisinin ise, "Bedenin görünüşünden, çok şiddetli bir durum olduğu anlaşılıyor" dediği öğrenildi.

Gazeteye konuşan bir polis yetkilisinin ise, "Bedenin görünüşünden, çok şiddetli bir durum olduğu anlaşılıyor" dediği öğrenildi.
12 / 12

Mahkeme olaydan elde edilen kanıtlara göre, futbolcunun sokakta öldürüldüğünü ve yaklaşık 30 metre boyunca sürüklendiğini açıkladı.

Mahkeme olaydan elde edilen kanıtlara göre, futbolcunun sokakta öldürüldüğünü ve yaklaşık 30 metre boyunca sürüklendiğini açıkladı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Daniel Correa Freitas sao paulo Edison Brittes Junior Allana Brittes

En Çok Okunan Haberler

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

Kriz tırmandı! 'ABD savaş açtı'

Kriz tırmandı! 'ABD savaş açtı'

14 yaşındaki Fernando Ovelar derbide puanı kurtardı!

14 yaşındaki Fernando Ovelar derbide puanı kurtardı!

Arda Turan teklifini açıkladı!

Arda Turan teklifini açıkladı!

Galatasaray yabancı hakem konusunu gündeme getiriyor

Galatasaray yabancı hakem konusunu gündeme getiriyor

Şenol Güneş'in Volkan Babacan'ı istediği iddia edildi

Şenol Güneş'in Volkan Babacan'ı istediği iddia edildi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rafael van der Vaart futbolu bıraktı

Rafael van der Vaart futbolu bıraktı

Ünlü futbolcunun katil zanlısından olay tecavüz sözleri

Ünlü futbolcunun katil zanlısından olay tecavüz sözleri

BATE Borisov üst üste 13. kez şampiyon

BATE Borisov üst üste 13. kez şampiyon

Genç futbolcu maç sırasında hayatını kaybetti!

Genç futbolcu maç sırasında hayatını kaybetti!

Dünya futbolunda deprem! Ligden çekilme planları ortaya çıktı

Dünya futbolunda deprem! Ligden çekilme planları ortaya çıktı

Nicklas Bendtner'e 50 gün hapis cezası

Nicklas Bendtner'e 50 gün hapis cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.