Ünlü futbolcunun katil zanlısından olay tecavüz sözleri

"Eşime tecavüz etmeye çalıştı. Benim yaptığım şey, herkesin yapacağı şeydi."

Ünlü futbolcunun katil zanlısı her şeyi açıkladı!

1 / 12 Daniel Correa Freitas'ın, boğazında kafasının kopma noktasına gelecek kadar derin kesikler olduğu ve cinsel organının da kesildiğini belirtilmişti.

2 / 12 Freitas'ın öldürülmeden önce 18 yaşındaki Allana Brittes ile bir partide olduğu belirtilirken, ünlü futbolcunun aynı zamanda Brittes'in annesiyle de ilişkisi olduğu iddia ediliyordu.

3 / 12 "EŞİME TECAVÜZ ETMEYE ÇALIŞTI" | Olayın şüphelisi olduğu belirtilen 38 yaşındaki Edison Brittes Junior, bağlandığı 'Brasil Urgente' isimli televizyon programında, futbolcunun eşine tecavüz etmeye çalıştığını söyledi.

4 / 12 Brittes, "Kapıyı açıp odaya girdiğimde onu eşimin üzerinde gördüm. Eşim çığlık atıyordu ve yardım çağırıyordu.

5 / 12 Benim yaptığım şey, herkesin yapacağı şeydi çünkü orada bulunan yalnızca benim eşim değil, Brezilya'daki bütün kadınlardı" ifadelerini kullandı.

6 / 12 "O BENİM 20 YILLIK EŞİMDİ" | Eşinin Freitas'la ilişkisi olduğu yönündeki iddiaları reddeden Brittes, "O durumdaki kişi sizin kızınız, kız kardeşiniz, anneniz ya da eşiniz de olabilirdi.

7 / 12 O benim 20 yıllık eşimdi. Dedikodular her zaman yayılır ancak gerçek sonunda ortaya çıkacaktır. Yaptığım şeyi biliyorum.

8 / 12 Bizi izleyen herkesin de, öyle bir durumda ailesinin ahlaki bütünlüğünü korumak ve narin bir kadına yardım etmek için ne yapacaklarını düşünmelerini istiyorum" dedi.

9 / 12 Brittes, olay anını ise "Onu eşimin üzerinden yere fırlattım ve o canavar pisliğin eşime tecavüz etmesine engel oldum" ifadeleriyle anlattı.

10 / 12 ''İŞKENCEYE MARUZ KALDI'' | Freitas'ın resmi ölüm sebebi henüz belirlenmemiş olsa da, Band B isimli bir yerel gazete, hayatını kaybeden futbolcunun işkenceye maruz kaldığını açıkladı.

11 / 12 Gazeteye konuşan bir polis yetkilisinin ise, "Bedenin görünüşünden, çok şiddetli bir durum olduğu anlaşılıyor" dediği öğrenildi.