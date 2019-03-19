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Barça ve ManU beğenmemişti! Şimdi 25 takım istiyor

FUTBOL HABERLERİ  | 19.03.2019 21:36 | Son Güncelleme

Brezilya ekibi Ituano'nun 17 yaşındaki genç yıldızı Gabriel Martinelli'yi tam 25 takım tarafından isteniyor. Martinelli'yi daha önce Manchester United ve Barcelona denemiş ancak iki kulüpte oyuncuyu beğenmemişti.

Barça ve ManU beğenmemişti! Şimdi 25 takım istiyor

Futbol dünyasının yeni yıldızı Brezilya'dan çıkacak gibi görünüyor. Ituano'da oynayan 17 yaşındaki bir futbolcu tam 25 kulüp tarafından istendi. İşin ilginç yanı ise iki Avrupa devinin birkaç yıl önce bu genci beğenmeyip geri göndermesiydi.

Globo Esporte'nin haberine göre Arsenal, Ituano'nun 17 yaşındaki Brezilyalı golcüsü Gabriel Martinelli'yle ilgileniyor. Ancak işleri zor... İddiaya göre bu oyuncuyla ilgilenen kulüp sayısı 25...

Genç oyuncu daha önce kısa süreli olarak Manchester United ve Barcelona tarafından denenmiş ancak beğenilmeyerek geri gönderilmişti. Sao Paulo doğumlu futbolcu son zamanlarda ciddi bir yükseliş içine girmiş ve birçok kulübün dikkatini çekmeye başlamıştı. Haberde Martinelli'yle ilgilenen 25 takımın 16'sının Avrupa'dan olduğu, bunların 4'ünün İngiliz ekibi olduğu belirtildi.

Brezilya ekipleri Atletico Mineiro, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, Santos ve Sao Paulo da genç yıldızı kadrosuna katmaya çalışıyor. Oyuncunun menajeri Marcos Casseb ise oyuncuyu Avrupa'ya satmaktan yana...

Pasaport problemi olan genç oyuncunun İngiltere'den çalışma izni alması zor görünmekle birlikte diğer Brezilyalı oyuncuların yaptığı gibi İtalyan pasaportu sahibi olabileceği ve bunun da oyuncunun İngiltere'ye transferini kolaylaştırabileceği konuşuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gabriel Martinelli Ituano barcelona Manchester United

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