Brezilyalı Ronaldo hastaneye kaldırıldı!

Brezilya futbolunun sembol isimlerinde Ronaldo Luis Nazario de Lima'nın hasteneye kaldırıldığı bildirildi.
İspanyol medyasında yer alan haberlerde, tatil için Ibiza'da bulunan "Il Fenomeno" lakaplı eski futbolcunun zatürre teşhisiyle hastaneye yatırıldığı ifade edildi. 41 yaşındaki Ronaldo'nun daha sonra özel bir hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin burada devam ettiği belirtiliyor.
Kariyeri boyunca Cruzeiro, PSV Eindhoven, Barcelona, Inter, Real Madrid, Milan ve Corinthians kulüplerinde forma giyen Ronaldo, 2011 yılında futbol hayatına nokta koymuştu. Brezilya Milli Takımı'yla 1994 ve 2002 yıllarında Dünya Kupası şampiyonlukları yaşayan efsanevi isim, 1996, 1997 ve 2002 yıllarında dünyada yılın futbolcusu unvanının sahibi olmuştu.
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