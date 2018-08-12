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Brezilyalı Ronaldo hastaneye kaldırıldı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 12.08.2018 16:25 | Son Güncelleme

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'dan hayranlarına kötü haber. Efsanevi eski futbolcu Ronaldo'nun tatilini sürdürdüğü Ibiza'da zatürre teşhisiyle hastaneye yatırıldığı öğrenildi.

Brezilyalı Ronaldo hastaneye kaldırıldı!

Brezilya futbolunun sembol isimlerinde Ronaldo Luis Nazario de Lima'nın hasteneye kaldırıldığı bildirildi.

İspanyol medyasında yer alan haberlerde, tatil için Ibiza'da bulunan "Il Fenomeno" lakaplı eski futbolcunun zatürre teşhisiyle hastaneye yatırıldığı ifade edildi. 41 yaşındaki Ronaldo'nun daha sonra özel bir hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin burada devam ettiği belirtiliyor.

Kariyeri boyunca Cruzeiro, PSV Eindhoven, Barcelona, Inter, Real Madrid, Milan ve Corinthians kulüplerinde forma giyen Ronaldo, 2011 yılında futbol hayatına nokta koymuştu. Brezilya Milli Takımı'yla 1994 ve 2002 yıllarında Dünya Kupası şampiyonlukları yaşayan efsanevi isim, 1996, 1997 ve 2002 yıllarında dünyada yılın futbolcusu unvanının sahibi olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ronaldo Futbol

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
c.ronaldonun olayla ne alakası var resmini koymussunuz ?
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