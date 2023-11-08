Brezilyalı yıldız Neymar'a büyük şok! Sevgilisinin anne babasının ellerini bağlayıp kızını kaçırmaya çalıştılar

Brezilyalı süper yıldız Neymar, geçtiğimiz günlerde büyük bir şok yaşadı. Portekiz basınında yer alan habere göre, Neymar'ın sevgilisi Bruno Biancardi'nin evine giren saldırganlar Biancardi ve kızı Mavie'yi kaçırmaya çalıştı.

KOMŞULAR İHBAR ETTİ

Biancardi'nin anne ve babasının elini bağlayan suçlular, komşuların güvenlik güçlerini aramasıyla binadan uzaklaştı. Soyguncuların kaçmadan önce Neymar'ın kız arkadaşı Biancardi ve yeni doğan bebeklerinin nerede olduğunu sorduğu ve onları kaçırma niyetinde oldukları belirtildi.

"CÜZDA, SAAT VE MÜCEVHER ÇALDI"

Sao Paulo Kamu Güvenliği Departmanı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: 'Son gelişmelere göre, üç silahlı adamın eve girdiği ve 50 ve 52 yaşındaki mağdurları etkisiz hale getirdiği öğrenildi. Şüpheliler cüzdan, saat ve mücevher çaldı. Olayla ilgili olarak 20 yaşında bir erkek tutuklandı. İkinci failin kimliği tespit edilmiş olup, üçüncü failin kimliğinin tespit edilmesi ve tutuklanması için çalışmalar devam etmektedir.’

NEYMAR'DAN AÇIKLAMA

Biancardi daha sonra Instagram'da bir paylaşımda bulunarak, "Maddi şeyler kurtarıldı, önemli olan herkesin iyi olması ve olaya karışan kişilerin bulunması." dedi. Daha sonra Neymar da bir mesaj paylaşarak "Tanrıya şükür herkes iyi." ifadelerini kullandı.





