Bridgerton 2. sezon çekimleri kaldığı yerden devam ediyor

Geçtiğimiz yıla damgasını vuran romantik dönem dizisi Bridgerton'ın çekimlerine bir süre önce koronavirüs testi pozitif çıkan çalışanlar nedeniyle ara verilmişti. Şimdi ise 2. sezon çekimlerinin kaldığı yerden devam ettiği açıklandı. Netflix orijinal dizisi Bridgerton, bu sezonda Anthony'nin hikayesini ekranlara getirecek.

Variety'nin haberine göre çekimlere yeniden başlandı. Netflix, yalnızca 2. sezona değil, 3. ve 4. sezona da onay verdi. Her ne kadar Bridgerton politik açıdan eleştiriliyor olsa da, izleyici rekoru kırması nedeniyle şirketin kolay kolay vazgeçebileceği bir yapım gibi görünmüyor.

BRİDGERTON 1. SEZON KONUSU

Bridgerton 1. sezon konusu ise şöyleydi: Bridgerton ailesinin en büyük kızı Daphne Bridgerton, ailesinin izinden gidip çok seveceği bir adamla evlenmek ister. Genç kadının seçenekleri çok olsa da ağabeyi teker teker adayları eler. Ancak Leydi Whistledown’ın hazırladığı bir skandal, Daphne’nin adının lekelenmesine neden olur. Bu sırada sosyeteye yeni katılan kızların annelerinin gözdesi olan Hastings Dükü ile Daphne arasında bir çekim oluşur.

Simon ve Daphne'nin entrika ve klişe dolu aşk hikayesini izlediğimiz ilk sezonun ardından 2. sezonda Bridgerton ailesinin en büyük oğlu olan Anthony'nin hikayesini izleyeceğiz.

Dizinin oyuncu kadrosunda Jonathan Bailey'nin yanı sıra Phoebe Dynevor, Nicola Coughlan, Claudia Jessie, Luke Newton, Luke Thompson, Polly Walker gibi isimler yer alıyor.

