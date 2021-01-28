Bridgerton'ın yıldızından 'orgazm' itirafı! Herkesi şaşırttı

Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alan Bridgerton, dünyanın pek çok farklı yerinde kısa süre önce yayına girmesine rağmen izleyicileri ekranlara kilitlemeyi başardı.

Dönem dizisi 25 yaşındaki Phoebe Dynevor'ın canlandırdığı Daphne Bridgerton ve 31 yaşındaki Rege-Jean Page'in canlandırdığı Simon Basset'in aşkını odağa alıyor.

Özellikle seks sahnelerinin porno sitelerine düşmesiyle gündeme gelen dizinin yıldızı Dynevor, tek başına yer aldığı seks sahneleri de dahil bu sahnelerin çekimlerinin hiç de göründüğü kadar zahmetsiz olmadığını belirtti.

Page Six'in haberine göre Dynevor verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı: "Zorlu aksiyon sahnelerine benzeyen samimi sahneler çektik. Karakterle diğer şeylerin arasına girecek yoga topları kullanarak onları kapattık böylece asla açıkta olduğunuzu hissettirmedi."

Ünlü oyuncu sezonun başlarındaki mastürbasyon sahnesine atıfta bulunarak şu ifadeleri de ekledi: "Rege'yle ikimiz de ne yaptığımızı bilecek kadar çok prova yaptık. Çok pratik hissettiriyordu. Fakat tek başıma olduğumda farklıydı. Sahne direktifleri çok kesindi: Orgazm olmak zorundasın. Bunun provasını yapmak çok zor, ki bu da prova yapamayacağınız anlamına geliyor. Öylece yaparsınız."

Oyuncu başka bir detay vermese de kısa süre önce ünlü Hollywood yıldızı Keira Knightley'nin açıklamasına benzer biçimde atfıta bulunduğu mastürbasyon sahnesinde erkek bakışının baskısını hissetmediğini, dizinin koordinatörü sayesinde rahat hissettiğini belirtti.



