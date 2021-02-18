Bridgerton oyuncusu Phoebe Dynevor pozlarıyla olay oldu

Netflix'in 82 milyondan fazla izlenen Bridgerton dizisinin başrol oyuncuları uzun zamandır gündemde. Seks sahneleri çok konuşulan dizinin 25 yaşındaki oyuncusu Phoebe Dynevor bir dergiye kapak oldu.

Phoebe Dynevor L'Officiel için seksi pozlar verdi. İç çamaşırlı halleriyle dikkat çeken genç oyuncu hayranlarından tam not aldı.

Phoebe sohbet ederken, en son moda trendlerine girmediğini ve uzun süre dayanacak sürdürülebilir parçalar satın almayı sevdiğini söyledi.

Ünlü oyuncu dizideki erkek başrol oyuncusu Rege-Jean Page ile sevgili olsaydı işlerin 'çok karmaşık' olacağını itiraf etti. Ayrıca güzel oyuncu ilişkilerinin kesinlikle profesyonel olduğunu vurguladı.



