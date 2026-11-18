Netflix’te altı yıl sonra dönen Bir Başkadır’ın 2. sezonu günlerdir konuşuluyor. Dizide özellikle terapi sahneleri dikkat çekti.

Müge Anlı'nın programında uzun yıllar yer alan Prof. Dr. Arif Verimli’den diziye eleştiri geldi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert’teki yorumlarıyla tanınan Verimli, X’te “Böyle seanslar yaşanmıyor benim odalarda...” diye yazdı. Verimli ayrıca psikometrik test, EEG, MR ve idrar tahlili yapmadan teşhis koymadığını da söyledi.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Verimli'nin paylaşımı pek çok yorum alırken bir takipçi de seans ücreti sordu. Verimli bu konuda da açık davranarak bir seansının 6 bin TL olduğunu söyledi. Ancak bu ücret sosyal medyayı ikiye böldü.

Sosyal medyada kimi bu ücreti normal bulurken kimi ise tek bir seansın bu ücrette olmasını 'fazla' buldu. X'te "Hemen randevu alalım", "Bence uygun fiyat", "Sizin gibi bir üstad için 6 bin çok iyi" gibi yorumları varken "Saçmalık sürdürülebilir değil" eleştirileri de vardı.