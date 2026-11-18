Fenomen dizi Sevdiğim Sensin 25. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Derya'nın kendisini korumaya çalışırken Esat'ı istemeden itmesiyle Esat hayatını kaybetti. Yaşananlar hem İnci'yi hem de Dicle'yi büyük bir şoka uğratırken İnci, çok geçmeden kontrolü eline aldı.

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Dicle ise Esat'ın ölümünün yarattığı şokla yüzleşmeye fırsat bulamadan kendisini çok daha büyük bir çıkmazın içinde bulur.



İnci, Esat'ın ölümüyle birlikte ortaya çıkan yeni dengeleri kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak için harekete geçer. Kurduğu oyunların en ağır bedelini ise Dicle öder.



İnci Dicle'ye "Sen bu bebekten kurtulacaksın bu bebeği aldıracaksın o kadar yoksa ablan hapise girer" dedi. Bu tehdit karşısında Dicle'nin kararı merak edilirken seyirciler de fragmana yorum yağdırdı.



Sosyal medyada "Dizinin konusu çok saptı", "Reytingler düşecek gibi", "Yordu bu dizi artık", "Derya’nın hikâyesi her şeyi mahvetti", "Fragman ilgi çekmedi" yorumları yapıldı.