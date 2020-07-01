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Brighton 0-3 Manchester United (Maç Sonucu)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 01.07.2020 01:58 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Manchester United, Brighton deplasmanına konuk oldu. The American Express Community Stadı'ndaki mücadeleden Kırmızı Şeytanlar 3-0 galip ayrıldı. ManU'nun gollerini 16'da Greenwood, 29 ve 50'de Fernandes kaydetti. Bu sonucun ardından Manchester United 52 puana çıkarken, Brighton ise 33 puanda kaldı.

Brighton 0-3 Manchester United (Maç Sonucu)

İngiltere'de Brighton Albion evinde Manchester United ile karşı karşıya geldi. Ligin 32. hafta mücadelesinde rahat kazanan taraf Kırmızı Şeytanlar oldu.

Solskjaer'in öğrencileri Grennwood ve Fernandes'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarının başında yeniden sahneye çıkan Fernandes hem farkı 3'e çıkardı hem de müsabakanın skorunu ilan etti.

3-0'lık galibiyetin ardından ManU 52 puana çıkarak ilk 4 umutlarını gelecek haftalara taşıdı. Brighton ise 33 puanda kaldı.

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