Brighton 0-3 Manchester United (Maç Sonucu)

İngiltere'de Brighton Albion evinde Manchester United ile karşı karşıya geldi. Ligin 32. hafta mücadelesinde rahat kazanan taraf Kırmızı Şeytanlar oldu.

Solskjaer'in öğrencileri Grennwood ve Fernandes'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarının başında yeniden sahneye çıkan Fernandes hem farkı 3'e çıkardı hem de müsabakanın skorunu ilan etti.

3-0'lık galibiyetin ardından ManU 52 puana çıkarak ilk 4 umutlarını gelecek haftalara taşıdı. Brighton ise 33 puanda kaldı.

