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Brighton, Adam Webster'ı kadrosuna kattı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 03.08.2019 19:51 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion, İngiliz savunma oyuncusu Adam Webster ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

Brighton, Adam Webster'ı kadrosuna kattı

Brighton & Hove Albion'dan yapılan açıklamada, İngiltere Championship (2. Lig) ekiplerinden Bristol City'de forma giyen Webster'in bonservisi konusunda anlaşma sağlandığı ve 24 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Brighton & Hove Albion, Webster'in bonservisi için 20 milyon sterlin ödeyerek kulüp rekoru kırdı.

Adam Webster, geçen sezon Bristol City formasıyla 47 karşılaşmada 3 gole imza atmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Brighton & Hove Albion Adam Webster

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