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Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu için sürpriz açıklama! Fenerbahçeli taraftarlara seslendiler...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.08.2024 19:35
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İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a 30 milyon Euro bedelle transfer olan Ferdi Kadıoğlu için İngiliz cephesinden resmi açıklama geldi. Brighton'da teknik direktör Fabian Hürzeler'in ekibinde yer alan Marco Knoop, milli oyuncumuz hakkında konuştu.

Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu için sürpriz açıklama! Fenerbahçeli taraftarlara seslendiler...
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Brighton & Hove Albion
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Fenerbahçe'den ayrılarak Brighton'a imza atan Ferdi Kadıoğlu için yeni takımından ilk açıklama geldi. Brighton'da teknik direktör Fabian Hürzeler'in ekibinde olan Marco Knoop, Ferdi Kadıoğlu hakkında flaş ifadeler kullandı.

"FERDİ ARTIK BİZE EMANET"

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Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Knoop, "Ferdi artık bize emanet, ona burada çok iyi bakacağız. Ferdi'yi Fenerbahçe döneminden beri çok seviyor ve beğeniyorum. Buraya geldiğinde de kendisine çok sıcak bir karşılama yaptık." dedi.

"FENERBAHÇE TARAFTARI MERAK HİÇ ETMESİN"

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Fenerbahçeli taraftarla seslenen Knoop, "Fenerbahçe taraftarı merak hiç etmesin. Brighton'a katıldığı için çok mutluyuz. İnanılmaz istatistiklerle buraya geldi. Uzun süredir onu takip ediyoruz. Takımımıza da çok büyük katkısı olacak." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ferdi Kadıoğlu brighton fenerbahçe
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