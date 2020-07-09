Brighton & Hove Albion 1-3 Liverpool (Maç Sonucu)

Premier Lig'in 34. haftasında Liverpool, Brighton & Hove Albion'a konuk oldu. Şampiyon deplasmanında 3-1 kazanarak 30. galibiyetini elde etti.
Kırmızılar'a 3 puanı getiren goller 6', 76' Muhammed Salah ve 8' Jordan Henderson'dan geldi. Ev sahibi takımın tek sayısını 45. dakikada Leandro Trossard kaydetti.
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