Brighton, Uğurcan Çakır'a resmi teklif yapacak

Trabzonspor'un genç yıldızı Uğurcan Çakır paylaşılamıyor... İngiliz ekiplerinin radarında olan 24 yaşındaki eldivenin son talibi ise Brighton Have Albion oldu.
Ada temsilcisi, Bordo-Mavililer’in kapısını önümüzdeki günlerde çalacak. Brighton’ın Uğurcan için ayırdığı bütçenin ise 17 milyon euro olduğu belirtildi. Sheffield United, Chelsea ve Leeds United’ın da gündemine olan Uğurcan için yönetim gelecek tekliflerin ardından son kararını verecek.
Öte yandan Chelsea’nin Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Newton’a Uğurcan’ı sorduğu, tecrübeli çalıştırıcının da “Birinci sınıf bir kaleci... Alırsanız siz kazanırsınız. Yetenekleriyle Chelsea’de oynar” dediği öğrenildi. (AKŞAM)
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