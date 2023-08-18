Brighton'un menajeri Roberto de Zerbi'nin Sarı-Lacivertliler'in Fred transferi sonrası o itiraf olay oldu: Görünce 'lanet olsun' dedim

İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Brighton & Hove Albion'ın menajeri Roberto de Zerbi, Fenerbahçe'nin Manchester United'dan kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Fred hakkında açıklamalarda bulundu. De Zerbi, Moises Caicedo'yu Premier Lig rekoru kırarak 134 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Chelsea'ye satışının ardından Fred'in en büyük adayları olduğunu söylerken, Fenerbahçe'ye transferine çok üzüldüğünü de itiraf etti.

"FRED FENERBAHÇE'DE Mİ? LANET OLSUN"

La Gazzetta dello Sport'a konuşan De Zerbi, "Cep telefonuma baktım ve haberi gördüm. 'Fred Fenerbahçe'de' yazıyordu. 'Lanet olsun!' dedim. Caicedo sonrası en büyük adaylarımızdan biriydi. Onu gizliden gizliye kadromuzda istiyorduk." ifadelerini kullandı.

F.BAHÇE KAPTI!

Fenerbahçe, Fred'i 9.74 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Manchester United'dan transfer etmişti. 32 kez Brezilya Milli Takımı'nda forma giyen 30 yaşındaki Fred, Manchester United kariyerinde 139 Premier Lig maçında forma giydi.

