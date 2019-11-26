Brighton'da teknik direktör Graham Potter'ın sözleşmesi iki yıl uzatıldı

Brighton & Hove Albion Kulübü, 44 yaşındaki İngiliz teknik direktör Potter'ın 2023'te bitecek sözleşmesinin 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu.
Teknik direktörlük kariyerine başladığı İsveç ekibi Östersunds'ta 2010-2018 yıllarında görev yapan Potter, daha sonra Swansea City'yi çalıştırmış ve mayıs ayında Brighton & Hove Albion'ın başına geçmişti.
Premier Lig'de 13 haftada 15 puan toplayan Brighton & Hove Albion, 12. sırada yer alıyor.
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