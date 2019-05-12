Britanya'da zafer Lewis Hamilton'ın

Formula 1'de sezonun beşinci mücadelesi, İspanya'nın Barcelona kentindeki 4 bin 655 kilometrelik Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden yapıldı. Son şampiyon Lewis Hamilton, startta takım arkadaşı Valtteri Bottas'ı geçerek aldığı liderliği yarışın sonuna kadar korudu ve bu sezon 3, kariyerinin 76. birinciliğine ulaştı. Hamilton'dan 4 saniye sonra bitiş çizgisine geçen Bottas 2'nci, liderin 7.6 saniye gerisindeki Red Bull-Honda sürücüsü Max Verstappen ise 3. oldu. Mercedes takımı böylece sezonun 5. yarışında da ilk 2 sırayı aldı.
Bu sonuçla puanını 112'ye çıkaran Hamilton, pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi. Büyük Britanyalı sürücüyü, 105 puanla Bottas ve 66 puanla Verstappen takip etti. Sezonun 6. yarışı Monaco Grand Prix'si, 26 Mayıs'ta yapılacak.
Yarışta puan alan sürücüler ile pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle:
İLK 10
PİLOTLAR KLASMANI
TAKIMLAR KLASMANI
''20 yıldır oynanan tiyatronun son perdesi''
Ali Koç'tan G.Saray patlaması!
Fatih Terim'den maç yorumu
Şampiyon son hafta belli olacak
''Bizim siyasetimiz G.Saray'dır''
Fikret Orman yönetimi için karar verildi
Kongrede gergin dakikalar
Abalı Denizlispor Süper Lig yolunda
Trabzonspor'da hedef 3 puan
Trabzon'un yeni transferini Onazi duyurdu!
Başkan istifasını resmen açıkladı
İşte Robben'in yeni adresi
Hakan Çalhanoğlu'na 4 talip birden
Ümit Özat ile yola devam
Okuyucu Yorumları 0 yorum