Britanya'da zafer Lewis Hamilton'ın

Formula 1'de sezonun beşinci mücadelesi, İspanya'nın Barcelona kentindeki 4 bin 655 kilometrelik Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden yapıldı. Son şampiyon Lewis Hamilton, startta takım arkadaşı Valtteri Bottas'ı geçerek aldığı liderliği yarışın sonuna kadar korudu ve bu sezon 3, kariyerinin 76. birinciliğine ulaştı. Hamilton'dan 4 saniye sonra bitiş çizgisine geçen Bottas 2'nci, liderin 7.6 saniye gerisindeki Red Bull-Honda sürücüsü Max Verstappen ise 3. oldu. Mercedes takımı böylece sezonun 5. yarışında da ilk 2 sırayı aldı.

Bu sonuçla puanını 112'ye çıkaran Hamilton, pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi. Büyük Britanyalı sürücüyü, 105 puanla Bottas ve 66 puanla Verstappen takip etti. Sezonun 6. yarışı Monaco Grand Prix'si, 26 Mayıs'ta yapılacak.

Yarışta puan alan sürücüler ile pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle:

İLK 10

Lewis Hamilton (Mercedes) Valtteri Bottas (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull-Honda) Sebastian Vettel (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Pierre Gasly (Red Bull-Honda) Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) Carlos Sainz (McLaren-Renault) Daniil Kvyat (Toro Rosso-Honda) Romain Grosjean (Haas-Ferrari)

PİLOTLAR KLASMANI

Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 112 puan Valtteri Bottas (Finlandiya): 105 Max Verstappen (Hollanda): 66 Sebastian Vettel (Almanya): 64 Charles Leclerc (Monaco): 57

TAKIMLAR KLASMANI