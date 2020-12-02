Britney Spears 39 yaşına girdi

ABD'li şarkıcı Britney Spears'ın ilk doğum gününü mesajı sevgilisi Sam Asghari'den geldi.

"YIL SONUNA KADAR KUTLAYACAĞIZ"

Asghari, Spears ile pozunu paylaşarak gönderisine "Aslanım doğum günün kutlu olsun. Yıl sonuna kadar kutlayacağız. Pasta yeme başlasın" notunu düştü.

39 yaşına basan şarkıcı da sevgilisi ile çekilen karelerini takipçileriyle paylaştı.

"İYİ Kİ DOĞDUM"

Britney Spears, pozlarına "İyi ki doğdum" ifadelerini kullandı. Spears'ın paylaşımına hayranlarından beğeni ve 'iyi ki doğdun' mesajları yağdı.

Öte yandan yıllar önce şöhrete kavuşan Spears, bir dönem şarkıcı ve oyuncu Justin Timberlake ile yaşadığı aşkla göz önündeydi.

Amerikalı şarkıcı, Jason Allen Alexander 2004'te dünyaevine girip, aynı yıl Alexander ile yollarını ayırmıştı. Daha sonra Kevin Federline ile evlenen Britney Spears, 2007'de boşanmıştı.İkilinin, Sean Preston ve Jayden James adında iki çocuğu bulunuyor.

MAHKEME ÇOCUKLARI BABAYA VERDİ

Zorlu geçen ayrılık sonrası Spears, o dönemlerde kendisini gece hayatına vermişti. Mahkeme bu nedenle çocukları Kevin Federline'ye verme kararı almıştı.

