MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Britney Spears 39 yaşına girdi

Britney Spears 39 yaşına girdi

02.12.2020 17:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Britney Spears 39 yaşına girdi

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, 39 yaşına girdi. Spears'ın bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Sam Asghari, şarkıcının doğum gününü sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Yıl sonuna kadar kutlayacağız. Pasta yeme başlasın" sözleriyle kutladı.

ABD'li şarkıcı Britney Spears'ın ilk doğum gününü mesajı sevgilisi Sam Asghari'den geldi.

5fc761925542872f44e32904

"YIL SONUNA KADAR KUTLAYACAĞIZ"

Asghari, Spears ile pozunu paylaşarak gönderisine "Aslanım doğum günün kutlu olsun. Yıl sonuna kadar kutlayacağız. Pasta yeme başlasın" notunu düştü.

5fc761235542872f44e32902

39 yaşına basan şarkıcı da sevgilisi ile çekilen karelerini takipçileriyle paylaştı.

5fc761bb5542872f44e32906

"İYİ Kİ DOĞDUM"

Britney Spears, pozlarına "İyi ki doğdum" ifadelerini kullandı. Spears'ın paylaşımına hayranlarından beğeni ve 'iyi ki doğdun' mesajları yağdı.

5fc760ed5542872f44e328f4

Öte yandan yıllar önce şöhrete kavuşan Spears, bir dönem şarkıcı ve oyuncu Justin Timberlake ile yaşadığı aşkla göz önündeydi.

5fc760f05542872f44e328f6

Amerikalı şarkıcı, Jason Allen Alexander 2004'te dünyaevine girip, aynı yıl Alexander ile yollarını ayırmıştı. Daha sonra Kevin Federline ile evlenen Britney Spears, 2007'de boşanmıştı.İkilinin, Sean Preston ve Jayden James adında iki çocuğu bulunuyor.

5fc760f25542872f44e328f8

MAHKEME ÇOCUKLARI BABAYA VERDİ

Zorlu geçen ayrılık sonrası Spears, o dönemlerde kendisini gece hayatına vermişti. Mahkeme bu nedenle çocukları Kevin Federline'ye verme kararı almıştı.
5fc761065542872f44e32900

REHABİLİTASYON MERKEZİNDE TEDAVİ GÖRDÜ

Geçtiğimiz yıl da psikolojik olarak zorlu bir süreçten geçen Britney Spears, rehabilitasyon merkezine yatırılıp tedavi görmüştü.

5fc761015542872f44e328fe

BABA-KIZ ARASINDA GERİLİM

Her ne kadar babasının sağlık sorunları Spears'ı etkilese de Britney Spears, bir süre önce Jamie Spears ile gerilim yaşamıştı. Spears'ın 2007'de yaşadığı zihinsel çöküntü nedeniyle babası kişisel yaşamı, kariyeri ve mal varlığının büyük bir kısmı üzerinde kontrol sahibi olmuştu.

5fc760fc5542872f44e328fc

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
30 bin liraya masraf yaptı! 'kimseye satmam' 30 bin liraya masraf yaptı! 'kimseye satmam'
Estetik olmuştu! İşte son hali...Estetik olmuştu! İşte son hali...
22 Kasım Pazar günü kanallarda ne var?22 Kasım Pazar günü kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası!

Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası!

Kısıtlamaya uymayan kardeşler terör estirdi: 3 polis yaralı

Kısıtlamaya uymayan kardeşler terör estirdi: 3 polis yaralı

Tunus'ta doktorlar genel greve gitti

Tunus'ta doktorlar genel greve gitti

Çin'in uzay aracı Ay'ın yüzeyine indi

Çin'in uzay aracı Ay'ın yüzeyine indi

Akılalmaz olay! 41 yaşındaki oğlunu 28 yıl boyunca kilitli tuttu

Akılalmaz olay! 41 yaşındaki oğlunu 28 yıl boyunca kilitli tuttu

Macar vekil eşcinsel seks partisinden yakalanınca istifa etti

Macar vekil eşcinsel seks partisinden yakalanınca istifa etti

İlginizi Çekebilir

Korse giyince dalga konusu oldu

Korse giyince dalga konusu oldu

Simge, Selin Ciğerci'den borç istedi! Yanıt olay oldu

Simge, Selin Ciğerci'den borç istedi! Yanıt olay oldu

En beğendiği seks sahnesini açıkladı

En beğendiği seks sahnesini açıkladı

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

Öpüşme videosu ifşa oldu! 'Videoyu çeken kişi...'

Öpüşme videosu ifşa oldu! 'Videoyu çeken kişi...'

25 yaş küçük oyuncuyla aşk! Yeniden gündemde...

25 yaş küçük oyuncuyla aşk! Yeniden gündemde...

Diğer Haberler

Akasya Asıltürkmen estetik olmuştu! İşte son hali...

Estetik olmuştu! İşte son hali...

Gamze Erçel: Saçmalık bu annelik

'Saçmalık bu annelik'

Barbaros Şansal'a hakaret cezası

Barbaros Şansal'a hakaret cezası

Müge Anlı korkunç olayın detaylarını açıkladı! 'Bugüne kadar programda duyduğum en vahşi şey...'

Bebeği yakıp... 'O tandırda ekmek pişirdim'

Kendisini aldatan eşini bıçaklayan Lilia Sudakova'ya 15 yıl hapis

Kendisini aldatan eşini bıçaklayan ünlü modele şok! 15 yıl hapis

Elon Musk'ın eşi Grimes X bebeğin fotoğrafını paylaştı! Altı aylık oldu

X bebeğin fotoğrafını paylaştı! Altı aylık oldu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.