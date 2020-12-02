Britney Spears 39 yaşına girdi

ABD'li şarkıcı Britney Spears'ın ilk doğum gününü mesajı sevgilisi Sam Asghari'den geldi.
Asghari, Spears ile pozunu paylaşarak gönderisine "Aslanım doğum günün kutlu olsun. Yıl sonuna kadar kutlayacağız. Pasta yeme başlasın" notunu düştü.
39 yaşına basan şarkıcı da sevgilisi ile çekilen karelerini takipçileriyle paylaştı.
Britney Spears, pozlarına "İyi ki doğdum" ifadelerini kullandı. Spears'ın paylaşımına hayranlarından beğeni ve 'iyi ki doğdun' mesajları yağdı.
Öte yandan yıllar önce şöhrete kavuşan Spears, bir dönem şarkıcı ve oyuncu Justin Timberlake ile yaşadığı aşkla göz önündeydi.
Amerikalı şarkıcı, Jason Allen Alexander 2004'te dünyaevine girip, aynı yıl Alexander ile yollarını ayırmıştı. Daha sonra Kevin Federline ile evlenen Britney Spears, 2007'de boşanmıştı.İkilinin, Sean Preston ve Jayden James adında iki çocuğu bulunuyor.
Zorlu geçen ayrılık sonrası Spears, o dönemlerde kendisini gece hayatına vermişti. Mahkeme bu nedenle çocukları Kevin Federline'ye verme kararı almıştı.
Geçtiğimiz yıl da psikolojik olarak zorlu bir süreçten geçen Britney Spears, rehabilitasyon merkezine yatırılıp tedavi görmüştü.
Her ne kadar babasının sağlık sorunları Spears'ı etkilese de Britney Spears, bir süre önce Jamie Spears ile gerilim yaşamıştı. Spears'ın 2007'de yaşadığı zihinsel çöküntü nedeniyle babası kişisel yaşamı, kariyeri ve mal varlığının büyük bir kısmı üzerinde kontrol sahibi olmuştu.
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