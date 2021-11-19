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Britney Spears: Annem ve babam hapiste olmalı!

19.11.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, babası Jamie Spears'ın 13 yıl süren vasiliğinden kurtulmasının ardından sosyal medya hesabından yeni açıklamalarda bulundu. Spears, annesi ve babasının bu süreçte kendisine yaşattıkları eziyet nedeniyle cezaevine konulmaları gerektiğini iddia etti.

Britney Spears: Annem ve babam hapiste olmalı!

ABD'li yıldız Britney Spears, geçtiğimiz günlerde babası Jamie Spears​’ın kendisi üzerindeki vasiliğinin kaldırılması için verdiği yasal mücadeleyi kazanmış ve bağımsızlığına kavuşmuştu.

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Konuyla ilgili ilk kez Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla detaylı bir açıklamada bulunan Spears, artık otomobilinin anahtarını alabilmek veya banka kartına sahip olabilmek gibi küçük görünen şeyleri yapmakta özgür olduğu için minnettarlık hissettiğini söyledi.

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Britney Spears (39), babası Jamie Spears (69) ve annesi Lynne Spears'ın (66) kendisine yaşattıkları zulüm nedeniyle hukuki makamların hemen harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

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"YAŞADIKLARIM ÇOK AŞAĞILAYICIYDI!"

Dünyaca ünlü şarkıcı, paylaşımında, "Bana vasilik sürecinde eziyet eden annemle babam hapse girmeli! Her gün uyandığımda ailemin, vasiliği fırsat bilerek bana yaşattıklarını nasıl yapabildikleri sorusu karşısında aklım başımdan gidiyor. Yaşadıklarım çok moral bozucu ve aşağılayıcıydı!" dedi.

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Spears daha sonra "Bana yaptıkları için hapiste olmalarını gerektiren kötü şeylerden bahsetmiyorum bile! Evet, kiliseye giden annem de bu suçlamalarıma dahil." diye yazdı.

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Videoda, vasiliğin kaldırılması için "Britney'e Özgürlük" hareketini destekleyenlere teşekkür eden şarkıcı, ayrıca son günlerde Prens Harry ile Düşes Meghan Markle ve şarkıcı Adele gibi isimlerle çarpıcı röportajlar yapan sunucu Oprah Winfrey'e başına gelenleri tüm ayrıntılarıyla anlatabileceğine dair imada bulundu.

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"KÖLELİĞİN SONA ERMESİ"

Britney Spears'ın mal varlığı ve kararları, 2007 yılında geçirdiği psikolojik rahatsızlığın ardından babası Jamie Spears'ın kontrolüne geçmişti. Bu durumun sona erdirilmesi için mahkemeye başvuran ünlü şarkıcı, süreci "köleliğin sona ermesi" olarak nitelendiriyordu.

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"ANNEM GİZLİCE HAYATIMI MAHVETİ!"

Annesinin, bu hikayedeki gerçek kötü kişi olduğunu söyleyen iki çocuk annesi Britney Spears,"Babam bir vasilik düşünecek kadar akıllı değildi!" ifadelerini kullanmıştı.

"Annem gizlice hayatımı mahvetti!" diyen Britney Spears, "Babam vasiliği 13 yıl önce başlatmış olabilir ama insanların bilmediği şey, ona bu fikri verenin annem olduğu." şeklinde konuştu.
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FREEBRITNEY KAMPANYASI

Britney Spears; kendisine ilaç verildiğini, zorla sahneye çıkmasının istendiğini ve çocuk sahibi olmasının engellendiğini öne sürmüştü.

Spears'ın avukatı Mathew Rosengart, vesayet boyunca müvekkilinin servetini yönetenlerin yaptıklarına dair soruşturmanın sürdüğünü söylemişti. Jamie Spears ise suçlamaları reddetmiş ve kızının durumunun kendisini kaygılandırdığını savunmuştu.

Şarkıcının hayranları ise #FreeBritney kampanyası başlatarak, Britney Spears'ın hayatı üzerinde söz söyleyebilme hakkına sahip olmasını talep etmişlerdi.

Yasal anlaşmazlık, bu yıl yayımlanan ve şarkıcının vesayeti konusundaki tartışmaları ele alan "Framing Britney Spears" adlı belgeselle yeniden gündeme gelmişti.

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