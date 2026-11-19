Bir Başkadır'daki Meryem karakteriyle son günlerde adından söz ettiren Öykü Karayel şu sıralar yoğun tempoda çalışıyor.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Özcan Deniz'in üstlendiği Son Yemek filminde rol alan Karayel son olarak galada görüntülendi.

19 Kasım'da Prime Video'da yayınlanacak filmin galasında boy gösteren Öykü Karayel seçimiyle beğeni topladı. Öykü Karayel, iddialı ve avangart tarzıyla davet şıklığına farklı bir soluk getirdi. Elinde tuttuğu beyaz gül detayıyla romantik ve gizemli bir atmosfer yaratan oyuncu, sıra dışı elbise seçimiyle gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.



Karayel, kahverengi tonlarında yarı transparan tül kumaştan tasarlanan, asimetrik siyah şerit detaylarına sahip kolsuz bir elbise tercih etti. Elbisenin yaka, omuz ve derin yırtmaç kenarlarını çevreleyen kahverengi kürk detayları dikkat çekti.

Öykü Karayel, cesur tercihiyle beğeni toplarken elbisesinin kuyruğuyla da zaman zaman zor anlar yaşadı. Bir ara poz verirken Özcan Deniz güzel oyuncunun kıyafetine bastı.