Britney Spears: Babam 36 milyon dolarımı aldı

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Britney Spears, babası Jamie Spears​’ın kendisi üzerindeki 13 yıllık vasiliğinin kaldırılması için verdiği yasal mücadeleyi kazanmış ve özgürlüğüne kavuşmuştu.

40 yaşındaki şarkıcı, babasının vasiliğinden kurtulsa da hukuki mücadele veröey devam ediyor. Ünlü pop yıldızının avukatı, Jamie Spears ve hukuk ekibinin, vasilik boyunca şarkıcıdan milyonlarca dolar aldığını iddia ederek, mahkemeye yeni dosyalr sundu.

Şarkıcının avukatı Mathew Rosengart, Jamie ve hukuk ekibinin 13 yıllık vasilik boyunca şarkıcıdan aldığı iddia edilen tüm parayı ortaya koydu.

Yeni belgeler, vasilik altındayken babası ve ekibinin, Britney Spears'tan 36 milyon dolardan fazla para aldığını iddia ediyor. Dosyalarda, Jamie Spears’ın kendisi için 6,3 milyon doları aldığı ve diğer 30 milyon doların avukatlara ve yasal ücretlere gittiği belirtiliyor.

Vasiliği kasım ayında mahkeme kararıyla sona eren Jamie Spears, geçen ay kızı Britney Spears'tan yine para talep etmişti.

"Jamie Spears’ın tasfiyeye ilişkin devam eden mütevelli görevleri” nedeniyle Britney Spears’tan saatlik 1200 dolar ödeme talep ettiği belirtilmişti.

Jamie Spears’ın mahkemeye sunduğu dilekçede, "Jamie'nin avukatlık ücretlerinin derhal ödenmesi, Britney'nin, kendisinin ve Jamie'nin istediği gibi hayatının kontrolünü ele geçirmesine izin vermek için vasiliğin hızlı ve verimli bir şekilde sona ermesini sağlamak için gerekli" denilmişti.

Britney Spears, 13 yıl süren vasilik boyunca babasına ödeme yapmıştı. Ünlü şarkıcı, vasiliğin bitmesi için son dört yılda verdiği mücadele esnasında da ödeme yapmak zorunda kalmıştı.

Baba Spears, vasilik bitse de ünlü şarkıcının mal varlığından kendisine yasal ödeme yapılmaya devam edilmesini talep etmişti. Ancak Britney Spears’ın avukatları bu isteği “menfur” olarak nitelendirmişti.

“KIZINI SEVEN BİR BABA BÖYLE YAPMAZ”

Britney Spears’ın avukatı Mathew Rosengart, baba Spears’ın talebine yönelik olarak verdiği yanıtta şunları söylemişti:

“Bay Spears, bir vasi olarak Britney'den milyonlarca dolar alırken, avukatlarına da Britney'nin zorlukla kazanılmış parasından milyonlarca dolar daha ödedi. Vasilik sonlandırıldı ve Bay Spears rezilce askıya alındı. Bu şartlar altında, dilekçesi sadece yasal olarak değersiz değil, aynı zamanda iğrenç. Kızını seven bir baba böyle yapmaz.”

