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  4. Britney Spears boşanma iddialarına minicik iç çamaşırı giyip dans ederek yanıt verdi

Britney Spears boşanma iddialarına minicik iç çamaşırı giyip dans ederek yanıt verdi

20.08.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Britney Spears, 14 ay evli kaldığı eşi Sam Asghari ile boşanıyor. İhanet iddiaları gündemdeyken Spears'ın bir çalışanından kendisinin çıplak videosunu çektiği konuşuluyordu. En iyi avukatları tutan şarkıcı boşanmaya dair yanıtını iç çamaşırlı halde çektiği bir dans videosuyla verdi.

2000'li yılların başına damga vurduktan sonra hem kariyeri hem de özel hayatında büyük bir çöküş yaşayan Britney Spears şimdi de boşanma haberleriyle gündemde.

2022'de evlendiği Sam Asghari ile yollarını ayırma kararı alan ünlü şarkıcı, Instagram’da açıklama yaparak sessizliğini bozdu. Hakkında ihanet ve çıplak video iddiaları olan şarkıcı şunları söyledi:

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"Herkesin bildiği gibi, Sam ve ben artık birlikte değiliz… 6 yıl biriyle birlikte olmak için uzun bir süre, bu yüzden biraz şok oldum. Ama nedenini açıklamak için burada değilim çünkü bu kimseyi ilgilendirmez!!! Ama artık acıya dayanamadım! Kalbimi eriten o kadar çok mesaj alıyorum ki size teşekkür ediyorum!!! Çok uzun zamandır ‘güçlü’yü oynuyorum ve Instagram’ım mükemmel görünebilir ama gerçeklikten çok uzak ve bence hepimiz bunu biliyoruz!!! Duygularımı ve gözyaşlarımı gerçekten nasıl hissettiğime dair göstermek isterdim ama her zaman zayıf yönlerimi saklamak zorunda kaldım!!!

2. sezon için istediği para aralarını bozmuş... 2. sezon için istediği para aralarını bozmuş...

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"OLDUKÇA İYİYİM"

“Babamın güçlü askeri olmasaydım, doktorlar tarafından tedavi edilmem için bir yerlere gönderilirdim!!! Ama aileye en çok o zaman ihtiyacım vardı!!! Koşulsuz sevilmem gerekiyordu belirli koşullarda değil. Elimden geldiğince güçlü olacağım ve elimden gelenin en iyisini yapacağım! Ve aslında oldukça iyiyim!!! Her neyse, iyi günler ve gülümsemeyi unutmayın!!!”


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