Britney Spears boşanma iddialarına minicik iç çamaşırı giyip dans ederek yanıt verdi

2000'li yılların başına damga vurduktan sonra hem kariyeri hem de özel hayatında büyük bir çöküş yaşayan Britney Spears şimdi de boşanma haberleriyle gündemde.

2022'de evlendiği Sam Asghari ile yollarını ayırma kararı alan ünlü şarkıcı, Instagram’da açıklama yaparak sessizliğini bozdu. Hakkında ihanet ve çıplak video iddiaları olan şarkıcı şunları söyledi:

"Herkesin bildiği gibi, Sam ve ben artık birlikte değiliz… 6 yıl biriyle birlikte olmak için uzun bir süre, bu yüzden biraz şok oldum. Ama nedenini açıklamak için burada değilim çünkü bu kimseyi ilgilendirmez!!! Ama artık acıya dayanamadım! Kalbimi eriten o kadar çok mesaj alıyorum ki size teşekkür ediyorum!!! Çok uzun zamandır ‘güçlü’yü oynuyorum ve Instagram’ım mükemmel görünebilir ama gerçeklikten çok uzak ve bence hepimiz bunu biliyoruz!!! Duygularımı ve gözyaşlarımı gerçekten nasıl hissettiğime dair göstermek isterdim ama her zaman zayıf yönlerimi saklamak zorunda kaldım!!!

"OLDUKÇA İYİYİM"

“Babamın güçlü askeri olmasaydım, doktorlar tarafından tedavi edilmem için bir yerlere gönderilirdim!!! Ama aileye en çok o zaman ihtiyacım vardı!!! Koşulsuz sevilmem gerekiyordu belirli koşullarda değil. Elimden geldiğince güçlü olacağım ve elimden gelenin en iyisini yapacağım! Ve aslında oldukça iyiyim!!! Her neyse, iyi günler ve gülümsemeyi unutmayın!!!”



