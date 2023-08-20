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  4. Uraz Kaygılaroğlu Cem Yılmaz'dan Erşan Kuneri için bakın ne kadar istedi

Uraz Kaygılaroğlu Cem Yılmaz'dan Erşan Kuneri için bakın ne kadar istedi

20.08.2023 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erşan Kuneri dizisi ikinci sezona çalışan Cem Yılmaz'ın eski rol arkadaşı Ezgi Mola'yı Instagram hesabından sildiği iddia edildi. Bu iddialar ile birlikte Cem Yılmaz'ın Uraz Kaygılaroğlu ile de arasının bozulduğu iddia edildi. İşte sebebi...

Cem Yılmaz’ın hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu Erşan Kuneri’nin 2. sezonunun çekimleri başladı. Yılmaz, geçen hafta sosyal medya hesabından setteki fotoğrafı “Erşan Kuneri 2. sezon, ilk foto 1984” notuyla paylaştı.

Fotoğrafta Bora Akkaş, Ahsen Eroğlu, Şükran Ovalı ve Bige Önal yer alırken Ezgi Mola ve Uraz Kaygılaroğlu yokluğu gözlerden kaçmadı. İddiaya göre Yılmaz, Uraz Kaygılaroğlu ile de ayrı düştü.

Müge Dağıstanlı'nın 10Haber'de yer alan yazısına göre; Uraz Kaygılaroğlu ilk sezon 500 bin TL alırken ikinci sezon 1 milyon TL istedi. Para konusunda anlaşamayan iki ünlü ismin arkadaşlığı da bozuldu.

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Küslük uzun sürmedi ve ikili barıştı ama ikinci sezonda Uraz Kaygılaroğlu yer almadı.

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