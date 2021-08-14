Britney Spears'ın annesi devrede: Eleştirmeyi kesin!

Ünlü şarkıcı Britney Spears, babası Jamie Spears'ın, hayatını ve parasını kontrol ettiği 13 yıllık vasiliğin sona ermesini istediği davayla gündemde. Bu defa devreye annesi Lyne Spears girdi. Anne Spears, ünlü şarkıcının hayranlarına, kendisi ve Britney Spears’ın kız kardeşi Jamie-Lynn Spears’ı eleştirmeyi bırakma çağrısı yaptı.

2008’den bu yana babasının vasiliği altında olan 39 yaşındaki şarkıcı Britney Spears, kendisini köleleştirilmiş hissetmesine neden olan 'duygusal istismar' olarak gördüğü koruma kararının kaldırılması için mücadele ediyor. Mahkeme devam ederken, gözler ünlü şarkıcının ailesine çevrildi. Spears’ın hayranları, aile bireylerine, şarkıcıya yeteri kadar destek olmadıkları gerekçesiyle tepki gösterdi.

Spears’ın hayranları, en son Lynne Spears'ın evinin önündeki bir örümcek ağını gösteren fotoğraf paylaşımı yapıp, "Vay canına! Şu örümcek ağının boyutuna bak” mesajı vermesiyle alay etti.

Yorumlar arasında, “Kızınızın hapsolduğu kadar büyük bir ağ” benzeri mesajlar dikkat çekti. Şarkıcının bazı takipçileri de anne Spears’a, “Burada fotoğraf paylaşacağınıza kızınız için avukata gidin” ve “Britney için endişeleniyor musunuz?” eleştirilerini yöneltti.

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Lynne Spears, kendisine yönelen tepkiden rahatsızlığını sosyal medya üzerinden dile getirerek, kızının hayranlarına “Durun artık!” mesajı gönderdi.



Lynne Spears, “Avukatımla konuşuyorum ve yasal sistemle ilgili bilgi alıyorum, bunu sosyal medyayla ya da basınla paylaşmıyorum. Araştırma yapmanız gerekiyor! Maalesef çok bilgisizsiniz! İyi günler ve pozitif olmayı deneyin” yorumunu yazdı.

Lynne Spears, Britney Spears’ın babası Jamie Spears'ın finansal koruyuculuğundan çıkarılması talebini destekliyor.

