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Britney Spears'ın nişanlısı arzusunu açıkladı! Tepki çekti

20.12.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Britney Spears'ın nişanlısı Sam Asghari açıklamalarıyla tepki çekti. Asghari çocuk planı yaptıklarını ve bu nedenle yılbaşında tatile çıkacaklarını ifade etti. Asghari'nin bu sözleri, özel hayatlarını gözler önüne sermesi nedeniyle eleştirildi.

Britney Spears'ın nişanlısı arzusunu açıkladı! Tepki çekti

Ünlü şarkıcı Britney Spears, ilginç olaylara konu olmaya devam ediyor. 40 yaşındaki şarkıcı son olarak, nişanlısı Sam Asghari'nin açıklamaları nedeniyle gündeme geldi.

Ülke basınına açıklamalarda bulunan Sam Asghari, "Yılbaşında ne yapmayı planlıyorsunuz?" şeklindeki soruya yanıtıyla olay oldu. Asghari, "Çocuk istiyoruz ve yılbaşında tatile giderek bebek yapacağız" dedi.

Asghari'nin bu sözleri, özel hayatlarını ilan ettiği gerekçesiyle eleştirildi.

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Geçmişteki açıklamalarında birçok defa yeniden çocuk sahibi olma yönündeki isteğini dile getiren ünlü şarkıcı Britney Spears'ın bu konuda ne istediği merak konusu oldu.

Ünlü isim son dönem yaptığı üstsüz paylaşımlarla dikkat çekiyordu.

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Britney Spears
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