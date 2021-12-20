Britney Spears'ın nişanlısı arzusunu açıkladı! Tepki çekti

Ünlü şarkıcı Britney Spears, ilginç olaylara konu olmaya devam ediyor. 40 yaşındaki şarkıcı son olarak, nişanlısı Sam Asghari'nin açıklamaları nedeniyle gündeme geldi.

Ülke basınına açıklamalarda bulunan Sam Asghari, "Yılbaşında ne yapmayı planlıyorsunuz?" şeklindeki soruya yanıtıyla olay oldu. Asghari, "Çocuk istiyoruz ve yılbaşında tatile giderek bebek yapacağız" dedi.

Asghari'nin bu sözleri, özel hayatlarını ilan ettiği gerekçesiyle eleştirildi.

Geçmişteki açıklamalarında birçok defa yeniden çocuk sahibi olma yönündeki isteğini dile getiren ünlü şarkıcı Britney Spears'ın bu konuda ne istediği merak konusu oldu.

Ünlü isim son dönem yaptığı üstsüz paylaşımlarla dikkat çekiyordu.

