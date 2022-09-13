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Britney Spears anlattıklarıyla dehşete düşürdü! "Umarım babam cehennemde yanar"

13.09.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Britney Spears, babasının vasisi altında olduğu sırasında, babasının kanser olduğuna inanmasına sebep olduğunu ve hatta onu öldürmeye çalıştığını düşünmesine neden olduğu zorlu bir dönem yaşadığını anlattı.

Britney Spears anlattıklarıyla dehşete düşürdü! "Umarım babam cehennemde yanar"

Britney Spears , babasının vasisi altında tecrit edildikten sonra "asla unutamayacağı" bir acıyı takipçilerine anlattı. Pop prensesi Britney Spears, "Hayatımın geri kalanı benim için zor olacak" diyerek deneyimini takipçileriyle paylaştı.

"HİÇBİR HAKKIM YOKTU! FİZİKSEL OLARAK ZORUNDA KALDIM"

Britney Spears paylaşımında şunları söyledi: "Karşılaştığım en tuhaf şeylerden biri olan, gerçekten paylaşmadığım bir diğer şey, o yere gitmeden önce üç MR çektirmemdi. Hiçbir şeyden şikayet etmiyordum, babam tarafından gitmem gerektiği söylendi ve o zaman hiçbir hakkım yoktu, bu yüzden fiziksel olarak zorunda kaldım."

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Britney, daha gençken göğsünde doktorların kanser olduğunu düşündüğü bir kist nedeniyle hastaneye gittiğini hatırladığını, çekilen MR'lar nedeniyle kafasının karıştığını söyledi.

"Tamamen iyiydim. Bu yüzden MR kelimesini ne zaman duysam bunun çok önemli olduğunu ve bir şeylerin yanlış olduğunu düşünüyorum."
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Britney Spears sözlerine şöyle devam etti: " Aman Tanrım, bu yeni bir kanser tedavisi türü mü? Bu yüzden mi beni bu yere gönderdiler? Bilmemi istemediler, büyük sır bu mu?"

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"BABAM UMARIM CEHENNEMDE YANAR"

Kafasının gerçekten karıştığını ve kanser olduğuna inandığını açıklayan Britney Spears, "Sonuç gerçekten babamın beni öldürmeye çalıştığını düşündüm ve umarım cehennemde yanar. Kimseye bu tür bir acıyı istemezdim" dedi ve "ailemin bana bunu yaptığını kabul etmenin son derece zor" olduğunu ekledi.

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Britney Spears
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