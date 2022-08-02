Bruma'nın mesajını ifşa etti! Sosyal medya çalkalandı "Sezonu erken açmış"

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'nin daha önce Galatasaray'da da forma giymiş 27 yaşındaki Portekizli futbolcu Bruma'yı kadrosuna katması büyük ses getirmişti. Bu hamlenin ardından da çalışmalarına hız kesmeyen Sarı-Lacivertli ekip birçok yeni ismi kadrosuna katarken, Bruma'nın sosyal medya hesabından attığı bir mesaj sosyal medyada gündem oldu.

ONLYFANS ÜNLÜSÜNE MESAJ GÖNDERDİ!

Yeni sezonda büyük taraftarın büyük beklenti içinde olduğu Bruma, sosyal medya platformu Instagram hesabından, bir OnlyFans modeline mesaj attığı görüntü paylaşılırken kısa sürede gündem oldu.

'Hİ!'

Brumanın attığı mesajı ifşa sosyal medya ünlüsüne bazı kullanıcılardan tepki de gelirken, Fenerbahçeli bazı taraftarlar 'Bruma sezonu erken açmış' yorumunda bulundu.



