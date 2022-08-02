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Bruma'nın mesajını ifşa etti! Sosyal medya çalkalandı "Sezonu erken açmış"

02.08.2022 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki futbolcusu Bruma, sosyal medyadan bir OnlyFans modeline mesaj atması ile gündem oldu. Gizem Bağdaçiçek isimli sosyal medya fenomenine mesaj gönderen Bruma'nın bu mesajı, mesaj attığı kişi tarafından ifşa edilirken, çokça konuşuldu. İşte detaylar...

Bruma'nın mesajını ifşa etti! Sosyal medya çalkalandı "Sezonu erken açmış"
Bruma

Bruma

POR Portekiz
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'nin daha önce Galatasaray'da da forma giymiş 27 yaşındaki Portekizli futbolcu Bruma'yı kadrosuna katması büyük ses getirmişti. Bu hamlenin ardından da çalışmalarına hız kesmeyen Sarı-Lacivertli ekip birçok yeni ismi kadrosuna katarken, Bruma'nın sosyal medya hesabından attığı bir mesaj sosyal medyada gündem oldu.

ONLYFANS ÜNLÜSÜNE MESAJ GÖNDERDİ!

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Yeni sezonda büyük taraftarın büyük beklenti içinde olduğu Bruma, sosyal medya platformu Instagram hesabından, bir OnlyFans modeline mesaj attığı görüntü paylaşılırken kısa sürede gündem oldu.

'Hİ!'

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Brumanın attığı mesajı ifşa sosyal medya ünlüsüne bazı kullanıcılardan tepki de gelirken, Fenerbahçeli bazı taraftarlar 'Bruma sezonu erken açmış' yorumunda bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Bruma fenerbahçe ifşa
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