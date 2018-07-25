Bruno Alves'ten Fenerbahçe'ye uyarı

Porto formasıyla uzun yıllar Benfica'ya karşı da forma giymiş olan Bruno Alves, Benfica'nın çok güçlü olduğunu dile getirdi.

Benfica'nın kadrosunu bu transfer döneminde güçlendirdiğini söyleyen Bruno Alves, ''Kaliteli oyuncuları olan iki takım karşılaşacak. Benfica Şampiyonlar Ligi geleneği olan bir takım ve grup aşamasına kalmak isteyecekler. Güçlü bir kadroya sahiptiler. Bu güçlü kadroyu transfer döneminde iyi oyuncularla daha da güçlendirdiler'' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme ilk maçında Benfica ile deplasmanda karşıaşacak. 7 Ağustos'taki ilk maçın arından rövanş 14 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. (SPORX)

