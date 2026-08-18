Bruno Fernandes'tan heyecanlandıran haber!

İngiltere Premier Lig devlerinden Manchester United'da iç transferde hareketli saatler yaşanıyor. Kırmızı Şeytanlar, takımın lider ismi Bruno Fernandes'in sözleşmesini uzatmak için ilk hamlesini yaptı ancak Portekizli yıldızdan beklemediği bir yanıt aldı.

SACHA TAVOLIERI DUYURDU: TEKLİFİ YETERSİZ BULDU

Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Manchester United yönetimi, Bruno Fernandes'e mevcut yıllık maaşının yalnızca 500 bin Euro fazlasını içeren yeni bir sözleşme teklif etti. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kulübün sunduğu bu zamlı teklifi yetersiz bularak öneriyi geri çevirdi.

SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL SONA ERİYOR

Güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösterilen Portekizli yıldızın, Manchester United ile olan mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Anlaşmanın sağlanamaması üzerine İngiliz kulübünün nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.

KIRMIZI ŞEYTANLAR'DA DEV PERFORMANS

2020 yılından bu yana Manchester United formasını terleten Bruno Fernandes, İngiliz ekibinde sergilediği performansla takımın vazgeçilmezi oldu. 31 yaşındaki yıldız, Kırmızı Şeytanlar ile bugüne kadar çıktığı 327 maçta 107 gol atarken 108 de asist yapma başarısı gösterdi.