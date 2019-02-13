Bruno Lage: Galatasaray'ı iyi analiz ettik

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Benfica’da Teknik Direktör Bruno Lage, maçtan önce düzenlenen basın toplantısında konuştu. Maça hazırlanmak için yeterli süreye sahip olup olmadıkları sorulan Bruno Lage, “3-4 günlük bir süre oldu. Belki istenilen derecede bir zaman yoktu ama rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Buradan istediğimiz sonuçla döneceğimizi umuyorum” dedi. Kadroda olmayan isimlerle ilgili konuşan Lage, “Aralık, ocak ve şubat ayları yoğun dönemler. Uzun bir maraton var önümüzde. Tamamıyla tercih nedeniyle bazı oyuncuları kadroya dahil etmedik. Bu dönemler yoğun geçiyor. Futbolcuların yaşları, performans durumları ve diğer konuları göz önünde bulundurduk” açıklamasını yaptı. "KONSANTRASYON SORUNU YAŞAMAYIZ" Hafta sonunda oynanan lig maçını 10-0’lık farklı bir skorla kazanmalarının konsantrasyon konusunda problem oluşturmayacağını vurgulayan Lage, “Gerekli konsantrasyona sahibiz. 10-0’lık maçtan ziyade, 1,5 aydır alınan bir galibiyet serisi var. Yeterli konsantrasyonla bu durum sorun teşkil etmeyecektir” dedi.

2 ay önce 2. Lig ekibinin başından Benfica’nın başına geçmesiyle ilgili olarak, “Hayat böyle bir şey, ani değişiklikler olabiliyor. Bunun için en önemli konu çalışma ve başarma azmi. Büyük bir ekibe sahibiz. Her işin üstesinden gelebiliriz” cevabını veren Bruno Lage, iç sahada daha iyi oynadıklarının da altını çizdi. Son olarak maçın atmosferiyle ilgili konuşan Lage, “Hafta sonunda sahamızda oynadık. Orada da sıcak bir ortam vardı. Bu tarz atmosferlere alışığız. Galatasaray çok büyük bir kulüp ve tecrübeli bir antrenörleri var. Ancak bizde de büyük oyuncular var ve bu tarz durumlara alışığız” diyerek sözlerini tamamladı. SEFEROVIC: BÜYÜK BİR MAÇ OLACAK Benfica’nın İsviçreli golcü oyuncusu Haris Seferovic, Galatasaray ile oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçı öncesinde konuştu. İyi bir skor beklediklerini belirterek sözlerine başlayan Seferovic, “Çok iyi bir oyun olacak. Çok iyi bir stadyum var ve iyi bir atmosfer olacaktır. Ligde alınan 10-0’lık galibiyetin kendilerine güvenlerini nasıl etkilediği sorulan golcü futbolcu, “Benim ve bütün takım arkadaşlarımın kendine güveni tam. Bu maç için hazırız. İyi bir form durumumuz var ama Galatasaray’a da büyük bir saygımız var. İyi bir maç bizi bekliyor” diye konuştu.