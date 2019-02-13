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Bruno Lage: Galatasaray'ı iyi analiz ettik

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 13.02.2019 20:18 | Son Güncelleme

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Galatasaray maçı öncesi bu tarz maçların atmosferlerine alışık olduklarını söyleyerek her işin üstesinden gelebileceklerini ifade etti.

Bruno Lage: Galatasaray'ı iyi analiz ettik

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Benfica’da Teknik Direktör Bruno Lage, maçtan önce düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Maça hazırlanmak için yeterli süreye sahip olup olmadıkları sorulan Bruno Lage, “3-4 günlük bir süre oldu. Belki istenilen derecede bir zaman yoktu ama rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Buradan istediğimiz sonuçla döneceğimizi umuyorum” dedi.

Kadroda olmayan isimlerle ilgili konuşan Lage, “Aralık, ocak ve şubat ayları yoğun dönemler. Uzun bir maraton var önümüzde. Tamamıyla tercih nedeniyle bazı oyuncuları kadroya dahil etmedik. Bu dönemler yoğun geçiyor. Futbolcuların yaşları, performans durumları ve diğer konuları göz önünde bulundurduk” açıklamasını yaptı.

"KONSANTRASYON SORUNU YAŞAMAYIZ"

Hafta sonunda oynanan lig maçını 10-0’lık farklı bir skorla kazanmalarının konsantrasyon konusunda problem oluşturmayacağını vurgulayan Lage, “Gerekli konsantrasyona sahibiz. 10-0’lık maçtan ziyade, 1,5 aydır alınan bir galibiyet serisi var. Yeterli konsantrasyonla bu durum sorun teşkil etmeyecektir” dedi.

2 ay önce 2. Lig ekibinin başından Benfica’nın başına geçmesiyle ilgili olarak, “Hayat böyle bir şey, ani değişiklikler olabiliyor. Bunun için en önemli konu çalışma ve başarma azmi. Büyük bir ekibe sahibiz. Her işin üstesinden gelebiliriz” cevabını veren Bruno Lage, iç sahada daha iyi oynadıklarının da altını çizdi.

Son olarak maçın atmosferiyle ilgili konuşan Lage, “Hafta sonunda sahamızda oynadık. Orada da sıcak bir ortam vardı. Bu tarz atmosferlere alışığız. Galatasaray çok büyük bir kulüp ve tecrübeli bir antrenörleri var. Ancak bizde de büyük oyuncular var ve bu tarz durumlara alışığız” diyerek sözlerini tamamladı.

SEFEROVIC: BÜYÜK BİR MAÇ OLACAK

Benfica’nın İsviçreli golcü oyuncusu Haris Seferovic, Galatasaray ile oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçı öncesinde konuştu. İyi bir skor beklediklerini belirterek sözlerine başlayan Seferovic, “Çok iyi bir oyun olacak. Çok iyi bir stadyum var ve iyi bir atmosfer olacaktır. Ligde alınan 10-0’lık galibiyetin kendilerine güvenlerini nasıl etkilediği sorulan golcü futbolcu, “Benim ve bütün takım arkadaşlarımın kendine güveni tam. Bu maç için hazırız. İyi bir form durumumuz var ama Galatasaray’a da büyük bir saygımız var. İyi bir maç bizi bekliyor” diye konuştu.

"KAZANMAK İÇİN GELDİK"

Galatasaray’ın da kendileri gibi maçı kazanmak için oynayacağını ifade ederek sözlerini sürdüren Seferovic, “Büyük bir maç olacak. Buraya kazanmak için geldik. Tahminimce karşımızda da bizim gibi düşünen bir takım. İki takım da kazanmak istiyor. Bu nedenle büyük bir karşılaşma olacaktır” açıklamasını yaptı. UEFA Kupası’nı kazabilecek kapasitede olup olmadıkları da sorulan Seferovic, “Biz şu anda sadece bu maçı düşünüyoruz. Bu maç zor geçecektir. Galatasaray ile oynamadan diğer turları düşünemeyiz” diyerek sözlerini tamamladı.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Galatasaray ile yarın Türk Telekom Stadyumu'nda UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçına çıkacak olan Benfica, bu maçın hazırlıklarını, karşılaşmanın oynanacağı statta yaptığı idmanla tamamladı.

Teknik Direktör Bruno Lage yönetiminde yapılan çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Isınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yapan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma idmanı yaptı. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise taktik çalışıldı.

Benfica'nın Galatasaray karşısına şu muhtemel 11'le çıkması bekleniyor:

Vlachodimas - Andre Almeida, Ruben Dias, Ferro, Yuri Ribeiro - Salvio, Samaris, Gabriel, Rafa Silva - Joao Felix, Seferovic. Benfica'da Jardel, Jonas, Grimaldo ve Pizzi'nin sakatlıkları bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Benfica Bruno Lage Haris Seferovic UEFA Avrupa Ligi

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Galatasaray tür için iki üç farkla kazanması lazım yoksa tur atlamasi zor
benfica bu hakem destekli 6syi 3 ler bence. idda oynayacaklara skor veriyorum 1-3...
Bruno üçün birini alacak. Temsilcimize başarılar.
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