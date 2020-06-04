SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Yeni Malatyaspor
  4. BtcTurk Yeni Malatyaspor'da hedef ligde kalmak

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da hedef ligde kalmak

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 04.06.2020 14:12 | Son Güncelleme

BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Çelikel, kaliteli bir takıma sahip olduklarını belirterek, kalan maçlardan en iyi sonuçlarla ayrılıp ligde kalacaklarına yürekten inandığını söyledi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da hedef ligde kalmak

BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ara verilen liglerin 12 Haziran'da başlatılmasına karar verildiğini hatırlatarak bu doğrultuda çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.

Geçen hafta futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarının Kovid-19 testine tabi tutulduğunu hatırlatan Çelikel, "Bazı futbolcularımızda pozitif vakaya rastlandı. İkinci testler Allah'a şükür tamamen negatif çıktı ancak bir futbolcumuzun tedavisi hala devam ediyor" dedi.

Çelikel, takımlarında yaşanan Kovid-19 sürecinin kendilerini üzdüğünü ancak lig hazırlıklarını sürdürdüklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Takımımız, teknik direktör Hikmet Karaman idaresinde gruplar halinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu süreci en iyi şekilde atlatmak için çalışıyoruz. Kulüp Başkanımız Adil Gevrek de takımın çalışmasını Malatya'dan takip ediyor. Bize kalsa lig hiç oynanmasa daha iyi olacak ancak federasyonun almış olduğu bir karar var ve biz o karara uymak durumundayız. Önemli olan insan sağlığı. Futbolcular da hala yakın temasa girmekten çekiniyor haklı olarak ama karara uyacağız."

"TAKIMIMIZA SONSUZ GÜVENİYORUZ, İNANIYORUZ"

"Azim ve kararlılıkla lige hazırlanıyoruz" diyen Çelikel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sezonun ikinci yarısında talihsiz sonuçlar aldık ve çok kötü bir tablo çizdik. Bize yakışmayan bu tablonun önüne bir an önce geçmek istiyoruz. Bunun için de elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız. Allah'ın izniyle ligde kalacağımıza yürekten inanıyorum. Önümüzde 8 maçlık bir periyot var. Bu 8 maçın 5'ini sahamızda oynayacağız. En azından evimizde yapacağımız bu 5 maçı kazanacağımızı düşünüyorum. Bu maçları aldığımızda ligde kalacağız. Bu anlamda takımımıza sonsuz güveniyor, inanıyoruz."

Çelikel, hedeflerine ulaşacaklarına inandığını belirterek "Sadece destek ve takviyeye ihtiyaç var. Onu da teknik direktörümüz Hikmet Karaman sağlayacak. Buna inanıyoruz. Kaliteli bir takıma sahibiz. Kalan maçlarımızda elimizden gelenin en iyisini yaparak ligde kalmaya çalışacağız. Elimizden ne geliyorsa fazlasını yapıp, sahada en iyi mücadeleyi vererek bu takım lige tutunacak. Kalan tüm maçlarımıza sahada aslanlar gibi mücadele edip ligde kalacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"ÜSTESİNDEN GELEMEYECEĞİMİZ HİÇBİR ŞEY YOK"

Ligde artık puan kaybetmeye tahammüllerinin olmadığını vurgulayan Çelikel, şunları kaydetti:

"Kalan tüm maçlarımızı kayıpsız atlatmak istiyoruz. Taraftarımız müsterih olsun. Zaman kenetlenme, birlikte olma zamanı. Herkesin yanlışları olabilir ama şu an birlik ve beraber olma zamanı. Taraftarımızdan tek isteğimiz takımlarına sahip çıkmaları, arkamızda durmaları. Arkamızda destek olduğu sürece başaramayacağımız, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok. İnşallah bu sezon ligde kalıp seneye hatalarımızdan ders çıkararak güçlü bir şekilde lige başlayacağız. Bunu başaracak güçte ve kapasitedeyiz. Yeni Malatyaspor, eski günlerine dönecek."

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 27. hafta maçları öncesinde, 25 puan ve averajla 15. sırada bulunuyor.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kahreden görüntü! Köpeği söz dinlemedi diye... Kahreden görüntü! Köpeği söz dinlemedi diye...
Karaman futbolcularına nefes aldırmıyorKaraman futbolcularına nefes aldırmıyor
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

Yeni kabus! Öldürücülük özelliği koronavirüsten daha fazla

Yeni kabus! Öldürücülük özelliği koronavirüsten daha fazla

Fenerbahçe ile görüştüğünü duyurdular

Fenerbahçe ile görüştüğünü duyurdular

F.Bahçe'ye sürpriz forvet

F.Bahçe'ye sürpriz forvet

Flaş iddia! Fenerbahçe'de yeni hoca belli oldu

Flaş iddia! Fenerbahçe'de yeni hoca belli oldu

Ahmet Ağaoğlu'ndan Şampiyonlar Ligi sözleri

Ahmet Ağaoğlu'ndan Şampiyonlar Ligi sözleri

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

'Bifouma ve Acquah'a teklifler var'

'Bifouma ve Acquah'a teklifler var'

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Yeni Malatyaspor geçmişi arar oldu

Yeni Malatyaspor geçmişi arar oldu

TFF şokta! Tepkiler çığ gibi büyüyor!

TFF şokta! Tepkiler çığ gibi büyüyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BtcTurk Yeni Malatyaspor'da hedef ligde kalmak

Yeni Malatyaspor'da hedef ligde kalmak

Hikmet Karaman futbolcularına nefes aldırmıyor

Karaman futbolcularına nefes aldırmıyor

Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Malatyaspor'da hazırlıklar sürüyor

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek’in baba acısı

Yeni Malatyaspor'dan üzücü haber

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ravcı: "Sahada mücadele ederek ligde kalmak istiyoruz"

Sahada mücadele ederek kalmak istiyoruz

Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattı

Flaş! Teklifi kabul etti...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.