BtcTurk Yeni Malatyaspor'da toplanma tarihi belli oldu

Bir kısmı evinde, bir kısmı ise Nurettin Soykan Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı futbolculara 15 Mayıs'ta kamp çalışmalarına başlanacağı, bu nedenle herkesin bu tarihte Malatya'da olması yönünde haber gönderildiği bildirildi.

Koronavirüs sürecinde teknik heyet tarafından verilen programlar doğrultusunda bireysel antrenmanlarını aksatmadan yapan futbolcuların bu haber üzerine bulunduklarını illerden seyahat belgesi almak için girişimlere başladıkları ifade edildi.

Bu arada BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü'nde son gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla teknik heyet ve yönetimin video konferans yönetimiyle bir toplantı yapacağı ifade edildi.

(İHA)

