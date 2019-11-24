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F.Bahçe maçına damga vuran karar!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.11.2019 20:12 | Son Güncelleme

BtcTurk Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçına damga vuran bir pozisyon yaşandı. Moses'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyon için hakem VAR incelemesi başlattı. Hakem Mete Kalkavan, Moses'ın yerde akldığı pozisyon için VAR incelemesi başlattı ve ardından penaltıyı işaret etti. Penaltıda topun başına geçen Emre Belözoğlu takımını öne geçirme fırsatını değerlendiremedi.

F.Bahçe maçına damga vuran karar!

BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı maçın ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Hakem Mete Kalkavan'ın verdiği penaltı kararı çok konuşuldu.

Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Victor Moses topa yükselmek istedi. İki BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcunun arasında sıyrılan Victor Moses, topa vurdu ve sonra kaleci ile çarpıştı.

Maçın orta hakemi Mete Kalkavan, VAR Hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'nun yarısı sonrası kenara geldi ve pozisyonu izledi. Mete Kalkavan pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcular, uzun süre Mete Kalkavan'a itiraz etti.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BtcTurk Yeni Malatyaspor

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
Beşiktaşlı Zekeriya Alp in Tetikçisi Mete Kalkavanı bilmeyen yok herhalde. Maşallahı var Fenerbahçe'ye taban serbest fauln yok. İyi de İsla'yı atan Ali Palabıyık nedir Zekeriya Alp cevap versene!? Fenerbahçe dokundu mu ortada faul yokken terörist Mete Kalkavan Faul uyduruyor, Serbest Vuruş uyduruyor. Malatyaspor'a vermesi gereken iki kırmızı 4 sarı kart var. İlk yarıda Maç falan oynanmıyor. Bu kadar ahlaksız bu kadar terbiyesiz bir hakrm hala nasıl hakemlik yapabiliyor Zekeriya Alp'e sormak lazım
@ferrik33 İlk yarı 3 dirsek var sarıyı bırak faul bile vermedi, Malatya'nın golünü yedi, Size çok kolay bir penaltı çaldı, ama yine yaranamadı. Panaltıyı da Kalkavan atsın istiyorsunuz galiba. Biraz utanıp da sussaymışsınız keşke...
Fenerli federasyon başkanına şikayeey et o zaman
Takım o kadar yeteneksiz ki ite kaka bile şampiyon olmayı beceremiyor:))
maçın yorumuna gelecek olursak,istekli ve coşkulu bir fenerbahçe vardı,girdiği pozisyonları değerlendiremedi,şampiyonluğun en büyük adayı
Türk futbolunu mahvettiniz Bariz taraflı davranış bu soğuttunuz bizi futboldan
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