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BtcTurk Yeni Malatyaspor sahasındaki 3 maçı da kazanmak istiyor

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 01.07.2020 10:39 | Son Güncelleme

Süper Lig'de kalan 5 maçın 3’ünü sahasında oynayacak olan BtcTurk Yeni Malatyaspor, bu müsabakalarda kayıp yaşamak istemiyor.

BtcTurk Yeni Malatyaspor sahasındaki 3 maçı da kazanmak istiyor

BtcTurk Yeni Malatyaspor, koronavirüs tedbirleri kapsamında maçların seyircisiz oynanmasına rağmen sahasında oynayacağı karşılaşmalarda avantajını korumak istiyor.

Geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup olan Malatya temsilcisinde gözler bu hafta oynanacak Gençlerbirliği maçına çevrildi. Ligde kalma mücadelesinde evinde oynayacağı 3 maçı kayıpsız geçmek isteyen sarı-kırmızılılar, bu müsabakalardan ilki olan Gençlerbirliği maçında mutlak 3 puan hedefliyor.

Sarı-kırmızılı takım, kalan 5 haftalık maratonda 3 iç saha, 2 deplasman maçına çıkacak. Malatya ekibi, sahasında Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Gaziantep FK ile karşılaşacak. Yeni Malatyaspor, deplasmanda ise Sivasspor ve Çaykur Rizespor ile kritik 180 dakika oynayacak.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de geride kalan 29 haftada topladığı 28 puanla 15. sırada yer alıyor.

(İHA)

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