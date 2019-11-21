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BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Fenerbahçe planı

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 21.11.2019 10:15 | Son Güncelleme

Btc Turk Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 12. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçına yaptığı taktik çalışmayla hazırlandı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yapılan taktik çift kalede Gökhan Töre, Guilherme ve Bifouma'ya as takımda şans tanıdı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Fenerbahçe planı

Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda dayanıklılık ve güç çalışmaları yapıldı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çift kale maçla devam etti.

Yalçın, çift kale maçta Gökhan Töre, Guilherme ve Bifouma'yı as takımda oynatarak bu üçlüye Fenerbahçe maçı için hazır olmaları mesajı verdi. Başarılı teknik adama, maçı sık sık keserek yapılan yanlışları anlatıp, daha dikkatli olunması uyarıda bulundu.

Sakatlıkları nedeniyle Göztepe maçı kadrosunda yer alamayan Thievy Bifouma, Ghaylen Chaaleli ve Moryke Fofana da takımla çalışırken Rahman Buğra Çağıran ise kondisyoner eşliğinde düz koşu yaptı.
Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

(İHA)

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BtcTurk Yeni Malatyaspor Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
MALATYA HAVASINI ALACAK TEMİZ HAVA 2 GOL!!
Süper Ligin en ofansif vurucu timi hazır. Şimdi Fener düşünsün :)
alın bunu burdan bak alın diyorum.. adamın istatistikten falan haberi yok çabuk alın..
bence Sergen feneri yener bjk yolunda bir adam daha atar.devre arası inşallah Beşiktaş'ta
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