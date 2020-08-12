SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Yeni Malatyaspor
  4. BtcTurk Yeni Malatyaspor’un Lukoki'den beklentisi büyük

BtcTurk Yeni Malatyaspor’un Lukoki'den beklentisi büyük

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 12.08.2020 10:33 | Son Güncelleme

BtcTurk Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Kongolu sağ kanat oyuncusu Jody Lukoki’den beklentisi büyük.

BtcTurk Yeni Malatyaspor’un Lukoki'den beklentisi büyük

Sarı-siyahlı takımın yeni sezon öncesi ilk transferi olma özelliğini taşıyan Lukoki, antrenmanlardaki istekli görüntüsüyle kendisine inananları mahcup etmeyeceğinin mesajını veriyor. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, iki ayağını kullanmasının yanında süratiyle de dikkat çekiyor.

En son Bulgaristan’ın Ludogorets takımında forma giyen Lukoki’nin transferiyle ilgili konuşan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, adından söz ettirecek bir futbolcu transfer ettiklerini vurguladı.
Gevrek, "Bu sezon kadromuza kattığımız Lukoki her şeyiyle muazzam bir futbolcu. Öyle tahmin ediyorum bu sezon adından sıkça söz ettirecek. Camiamıza hayırlı olsun" diye konuştu.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Göz göre göre frikik verdi! Bikinisinin iplerini çözüp... Göz göre göre frikik verdi! Bikinisinin iplerini çözüp...
Süper Lig ekibinde 9 ayrılık birden!Süper Lig ekibinde 9 ayrılık birden!
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cemil Bayık öldürüldü mü? Şamil Tayyar'dan flaş açıklama

Cemil Bayık öldürüldü mü? Şamil Tayyar'dan flaş açıklama

Hatay Vali Yardımcısı, annesini ve kardeşini öldürdü

Hatay Vali Yardımcısı, annesini ve kardeşini öldürdü

Galatasaray, yeni transferini açıkladı

Galatasaray, yeni transferini açıkladı

Kart verirsen yumruk atarım dedi... Hastanelik etti!

Kart verirsen yumruk atarım dedi... Hastanelik etti!

''Beni istiyorlarsa müsaitim...'' dedi, sosyal medya yıkıldı!

''Beni istiyorlarsa müsaitim...'' dedi, sosyal medya yıkıldı!

Acun Ilıcalı'nın takımı dünya devlerini geçti!

Acun Ilıcalı'nın takımı dünya devlerini geçti!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

1 kuruş parayı israf ettiysem, namussuz şerefsizim!

1 kuruş parayı israf ettiysem, namussuz şerefsizim!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Yeni Malatyaspor'a profesyonel başkan adayı

Yeni Malatyaspor'a profesyonel başkan adayı

Süper Lig'den Çin'e transfer oldu!

Süper Lig'den Çin'e transfer oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BtcTurk Yeni Malatyaspor’un Lukoki'den beklentisi büyük

Lukoki'den beklenti büyük

BtcTurk Yeni Malatyaspor Christian Cueva'yı açıkladı

Transfer resmen açıklandı

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek: "Görevimizin başındayız"

1 kuruş parayı israf ettiysem, namussuz şerefsizim!

Yeni Malatyaspor’da 9 futbolcunun sözleşmesi sona erdi

Süper Lig ekibinde 9 ayrılık birden!

Adil Gevrek: Taraftarlardan özür diliyorum

'Taraftarlardan özür diliyorum'

BtcTurk Yeni Malatyaspor'a profesyonel başkan adayı

Yeni Malatyaspor'a profesyonel başkan adayı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.