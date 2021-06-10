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BTM'den ticarileşebilecek iş fikirlerine dev yatırımlarla buluşma fırsatı

10.06.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Girişimcilere 3 bin metrekarelik yerleşkesinde hizmet veren yeni nesil startup merkezi BTM’ye, kurulduğu günden bu yana geçen 4 yıllık sürede 10 binden fazla başvuru yapıldı

İSTANBUL(AA) - UBI Global tarafından 70’i aşkın ülkede 700’den fazla kuluçka ve hızlandırma merkezi arasında “Dünyanın En Gelecek Vaad Eden Merkezi” ödülüne layık görülen Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) yeni girişimcilerini bekliyor.

BTM'den yapılan açıklamaya göre, girişimciler www.btm.istanbul web adresinden 11 Temmuz’a kadar başvuru yapabilecek.

Girişimcilere 3 bin metrekarelik yerleşkesinde hizmet veren yeni nesil startup merkezi BTM’ye, kurulduğu günden bu yana geçen 4 yıllık sürede 10 binden fazla başvuru yapıldı.

300 milyon lira değerlemeyi geçen yatırımları ve 100 milyon liraya yaklaşan satışı ile adından bahsettiren BTM, eğitim ve seminer, mentor desteği, yatırımcı eşleştirmeleri, girişimcilerin yatırımcı karşısında sunum yaptığı demoday etkinlikleri, 7/24 ofis imkanı ve birebir danışmanlık gibi ücretsiz hizmetler sunuyor.

Bununla birlikte 81 meslek komitesi ile 430 bini aşkın üyesi olan İstanbul Ticaret Odası (İTO) iştiraki olması sebebiyle organik bir yatırım ağına sahip olan BTM’de girişimciler, İTO’nun 81 meslek komitesinden iş modelleri ile ilgili olan komitelere giderek sunum yapma hakkına erişebiliyor. İş modellerini sektör içerisinde bulunan iş insanlarına anlatma fırsatı bulan girişimciler, komite üyelerinden geri bildirimler alarak iş modellerini bir adım daha ileri taşıma fırsatı elde edebiliyor.

BTM’nin sunduğu tüm imkanlardan ücretsiz olarak yararlanmak isteyen girişimci adayları, girişimci olmak ve ekosistem içerisinde yer almak istiyorsa BTM Kamp, mevcut iş fikrini modelleyip ürüne dönüştürdüyse (MVP) Ön Kuluçka, ilk satışını yaptıysa (PoC) Kuluçka, yatırım almış ve ölçekleme (scaleup) aşamasında ise Post Kuluçka Programı’na başvuru yapabiliyorlar.

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