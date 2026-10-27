Bu 4 yiyeceği sakın alüminyum folyoya sarmayın! Uzmanlar önemli riski açıkladı

Mutfakta yemekleri örtmek, fırında pişen yiyeceklerin üzerini kapatmak veya artan yemekleri muhafaza etmek için kullanılan alüminyum folyo, her yiyecek için uygun bir seçenek olmayabilir. Özellikle asitli ve tuzlu gıdaların folyoyla uzun süre temas etmesi, metal yüzeyde aşınmaya ve yiyeceğe alüminyum geçişine yol açabiliyor.

İşte Alüminyum folyoya asla sarılmaması gereken 4 yiyecek...

ALÜMİNYUM YİYECEĞE İŞLİYOR

Alüminyum folyonun yüzeyinde, metal ile yiyecek arasında bariyer görevi gören ince bir alüminyum oksit tabakası bulunuyor. Asitler bu koruyucu tabakanın bir bölümünü çözebilirken tuzda bulunan klorür iyonları da yüzeydeki korumayı belirli noktalarda bozabiliyor.

Bu tabaka zarar gördüğünde alüminyumun bir kısmı, yiyeceğin yüzeyindeki nemin içine geçebiliyor. Özellikle ıslak, asitli veya yoğun tuz içeren yiyeceklerle uzun süre temas eden folyoda koyu lekeler ve küçük delikler oluşabiliyor. Bazı durumlarda yiyecekte gri kalıntılar veya metalik bir tat da görülebiliyor.

1. DOMATESLİ YEMEKLER

Domates sosu, marinara sosu, acılı etli yemekler ve lazanya gibi tarifler asidik içerikleri nedeniyle alüminyum folyoyla uzun süre doğrudan temas ettiğinde sorun oluşturabilir.

Yemeğin üzerini folyoyla kapatırken malzemenin sosun yüzeyine yapışması, temas noktalarında aşınmaya neden olabilir. Bu nedenle domatesli yemekleri buzdolabında saklamak için kapaklı cam kaplar veya gıdaya uygun plastik saklama kapları tercih edilebilir.

2. LİMON VE TURUNÇGİLLER

Limonla marine edilmiş tavuk, misket limonlu balık ve kesilmiş limon gibi yiyecekler de doğrudan folyoya sarılmaması gerekenler arasında yer alıyor.

Turunçgillerde bulunan sitrik asit, nemle birlikte alüminyum yüzeyle tepkimeye girebilir. Bu nedenle bu tür yemekleri ertesi gün tüketmek üzere saklarken folyo yerine kapaklı bir saklama kabı kullanmak daha uygun olabilir.

3. SİRKE İÇEREN YEMEKLER

Turşular, sirke bazlı soslarla hazırlanan salatalar ve sirkeli marinasyonla hazırlanan etler de dikkat edilmesi gereken yiyecekler arasında bulunuyor.

Sirkenin asidik yapısı alüminyum yüzeyde aşınmaya yol açabilir. Turşuların aynı zamanda yüksek miktarda tuz içerebilmesi, bu yiyeceklerde doğrudan folyo temasını daha da sakıncalı hale getirebilir. Bu nedenle turşu ve sirkeli yiyeceklerin cam veya uygun plastik kaplarda saklanması öneriliyor.

4. SULU VE YOĞUN TUZ İÇEREK YİYECEKLER

Tuzlu salamura içinde bekletilen tavuk, kendi suyunda duran işlenmiş etler ve yoğun tuz içeren diğer nemli yiyecekler de alüminyum folyoyla uzun süre temas ettiğinde yüzeyde lekelenme veya aşınmaya neden olabilir.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, kuru bir yiyeceğin üzerine az miktarda tuz serpilmesi değil, tuzlu sıvının alüminyumla uzun süre temas etmesidir. Özellikle salamura ve et suyu gibi sıvılarla birlikte saklanan yiyeceklerde farklı bir kap kullanılması daha uygun olacaktır.