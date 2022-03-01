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  4. Bu aile şaşkına çeviriyor! 27 farklı kadından 150 çocuğu bulunan adam sosyal medyanın gündemine yerleşti

Bu aile şaşkına çeviriyor! 27 farklı kadından 150 çocuğu bulunan adam sosyal medyanın gündemine yerleşti

01.03.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada’da yaşayan Winston Blackmore isimli bir adam kalabalık ailesiyle herkesi şaşkına çeviriyor. 27 ayrı kadından 150 çocuğu bulunan adam çocuklarının çoğunlukla birbiriyle görüşmediğini ve aynı yılda doğan çocuklarının isimlerinin baş harflerinin aynı olduğunu söyledi. Dünyanın en kalabalık ailelerinden birine sahip olan adamın önceki yıllarda “tek eşlilik” yasasına uymadığı için hapis cezasına çaptırıldığı da öğrenildi.

Bu aile şaşkına çeviriyor! 27 farklı kadından 150 çocuğu bulunan adam sosyal medyanın gündemine yerleşti

Kanada’nın Bountiful kentinde yaşayan Blackmore ilginç hayat hikayesi sayesinde dünya manşetlerindeki yerini aldı. Blackmore, ilk olarak Jane isimli bir kadınla evlendi ve o evliliğinden Mary Jane adını verdiği bir kızı doğdu. Evli olduğu sırada başka kadınlarla da ilişki yaşamaya devam eden adam, yıllar içinde 27 farklı kadından 150 çocuk sahibi oldu. Her zaman kalabalık bir ailesi olmasını istediğini dile getiren Blackmore, yeni çocuklar için ailesinde her zaman yer olduğunu belirtti.

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HAPSE ATILDI YİNE DE DURMADI

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Blackmore, Kanada’da 1980 yılındaki “tek eşlilik yasasına” aykırı hareket etme gerekçesiyle gözaltına alınarak hapis cezasına çarptırıldı. Bir süre hapiste kalan Winston, çıktıktan sonra yeni kadınlarla tanışmaya devam etti.

Ailesini tek bir çatı altında toplamaya çalıştığını ifade eden Blackmore, 12 eşi ve çocuklarıyla bir arada yaşamak için her bir aile ferdini kapsayan katı kurallar koydu. Winston’un kızı Jayne’in söylediklerine göre, tüm ailenin yeniden bir araya gelmesi neredeyse imkansız. Jayne, bazı kardeşlerini henüz tanımadığını dile getirdi.

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