Bu akşam (10 Aralık Salı) hangi diziler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT1 ve Now TV GÜNCEL yayın akışı bilgisi

Salı akşamları hangi diziler var, bugün hangi yapımlar ekranda olacak gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam gişe rekorları kıran filmler ve reyting rekortmeni diziler yine ekrandaki yerini alacak. İşte GÜNCEL TV YAYIN AKIŞI BİLGİSİ...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? (3 ARALIK SALI 2024)

Bu akşam Atv'de saat 20:00'da Bir Gece Masalı dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Show Tv'de Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisi saat 20:00'da izleyicisiyle buluşacak.

NOW Tv'de de saat 20:00'da Aşk Evlilik Boşanma dizisi final bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

3 ARALIK ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

00:20 Kuruluş Osman

03:00 Aldatmak

05:50 Hercai

3 ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yerli Dizi

23:15 Yerli Dizi

02:00 Zalim İstanbul

04:15 Taş Kağıt Makas

3 ARALIK STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Sen Ağlama İstanbul

03:00 Baba Ocağı

05:00 Söz

3 ARALIK SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

23:45 Sandık Kokusu

02:15 Deha

04:15 Siyah Kalp

3 ARALIK NOW YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Aşk Evlilik Boşanma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Aşk Evlilik Boşanma

23:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet

02:15 Her Yerde Sen

04:30 Kefaret

05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

3 ARALIK TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 Ebru İle 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30 Aramızda Kalmasın