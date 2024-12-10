MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bu akşam (10 Aralık Salı) hangi diziler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT1 ve Now TV GÜNCEL yayın akışı bilgisi

Bu akşam (10 Aralık Salı) hangi diziler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT1 ve Now TV GÜNCEL yayın akışı bilgisi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.12.2024 09:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Özellikle salı akşamlarına damga vuran dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Reyting rekorları kıran diziler ve merakla beklenen filmler bu akşam yine izleyicisinin karşısına çıkacak. İşte ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT1 ve Now TV 10 Aralık Salı GÜNCEL yayın akışı bilgisi....

Bu akşam (10 Aralık Salı) hangi diziler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT1 ve Now TV GÜNCEL yayın akışı bilgisi

Salı akşamları hangi diziler var, bugün hangi yapımlar ekranda olacak gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam gişe rekorları kıran filmler ve reyting rekortmeni diziler yine ekrandaki yerini alacak. İşte GÜNCEL TV YAYIN AKIŞI BİLGİSİ...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? (3 ARALIK SALI 2024)
Bu akşam Atv'de saat 20:00'da Bir Gece Masalı dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Bir Gece Masalı

Show Tv'de Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisi saat 20:00'da izleyicisiyle buluşacak.

bahar

NOW Tv'de de saat 20:00'da Aşk Evlilik Boşanma dizisi final bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

aşk ev

3 ARALIK ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
00:20 Kuruluş Osman
03:00 Aldatmak
05:50 Hercai

3 ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yerli Dizi
23:15 Yerli Dizi
02:00 Zalim İstanbul
04:15 Taş Kağıt Makas

3 ARALIK STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Sen Ağlama İstanbul
03:00 Baba Ocağı
05:00 Söz

3 ARALIK SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
23:45 Sandık Kokusu
02:15 Deha
04:15 Siyah Kalp

3 ARALIK NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Aşk Evlilik Boşanma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Aşk Evlilik Boşanma
23:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
02:15 Her Yerde Sen
04:30 Kefaret
05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

3 ARALIK TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 Ebru İle 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 MasterChef Türkiye
12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Aramızda Kalmasın

Anahtar Kelimeler:
atv canlı kanal d canlı izle show tv canlı yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar Bu akşam tv8de ne var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Van'da ortalık savaş alanına döndü! Araçlar birbirine çarparak durabildi

Van'da ortalık savaş alanına döndü! Araçlar birbirine çarparak durabildi

TÜİK Başkanının kardeşi suçüstü yakalandı: Milyonlarca lira konuşuluyor

TÜİK Başkanının kardeşi suçüstü yakalandı: Milyonlarca lira konuşuluyor

Gelmiş geçmiş en zengin sığınmacı Esad oldu! Tarih onu Rusya'ya kaçırdığı bu parayla hatırlayacak

Gelmiş geçmiş en zengin sığınmacı Esad oldu! Tarih onu Rusya'ya kaçırdığı bu parayla hatırlayacak

Korkunç görüntüler: Bir odada üst üste istiflenmiş 40 ceset!

Korkunç görüntüler: Bir odada üst üste istiflenmiş 40 ceset!

Asgari ücrette pazarlık günü! Saatler kala, 'denge' mesajı geldi

Asgari ücrette pazarlık günü! Saatler kala, 'denge' mesajı geldi

2013'te kapatılmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Suriyeliler için yeniden açıldı

2013'te kapatılmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Suriyeliler için yeniden açıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.