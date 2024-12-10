Bu akşam (10 Aralık Salı) hangi diziler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT1 ve Now TV GÜNCEL yayın akışı bilgisi

Salı akşamları hangi diziler var, bugün hangi yapımlar ekranda olacak gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam gişe rekorları kıran filmler ve reyting rekortmeni diziler yine ekrandaki yerini alacak. İşte GÜNCEL TV YAYIN AKIŞI BİLGİSİ...
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? (3 ARALIK SALI 2024)
Bu akşam Atv'de saat 20:00'da Bir Gece Masalı dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
Show Tv'de Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisi saat 20:00'da izleyicisiyle buluşacak.
NOW Tv'de de saat 20:00'da Aşk Evlilik Boşanma dizisi final bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
3 ARALIK ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
00:20 Kuruluş Osman
03:00 Aldatmak
05:50 Hercai
3 ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yerli Dizi
23:15 Yerli Dizi
02:00 Zalim İstanbul
04:15 Taş Kağıt Makas
3 ARALIK STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Sen Ağlama İstanbul
03:00 Baba Ocağı
05:00 Söz
3 ARALIK SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
23:45 Sandık Kokusu
02:15 Deha
04:15 Siyah Kalp
3 ARALIK NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Aşk Evlilik Boşanma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Aşk Evlilik Boşanma
23:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
02:15 Her Yerde Sen
04:30 Kefaret
05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
3 ARALIK TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 Ebru İle 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 MasterChef Türkiye
12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Aramızda Kalmasın
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