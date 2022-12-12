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Bu akşam (12 Aralık) Dünya Kupası maçı var mı? Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman? 2022 Dünya Kupası maç takvimi

12.12.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları Fransa ve Fas galibiyeti ile sona erdi. Futbol takipçileri ise Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman? Bu akşam (12 Aralık) Dünya Kupası maçı var mı? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. İşte 022 Dünya Kupası maç takvimi...

Bu akşam (12 Aralık) Dünya Kupası maçı var mı? Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman? 2022 Dünya Kupası maç takvimi

Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda oynanacak yarı final maçları için geri sayım başladı. Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas, Ronaldo'nun da yer aldığı Portekiz'i 1-0 yenerek yarı finale yükseldi. Karşılaşmaya Ronaldo'nun göz yaşları damga vurdu. Futbol takipçileri bugün Dünya Kupası maçı olup olmadığını merak ediyorlar. İşte tüm detaylar...

BU AKŞAM (12 ARALIK) DÜNYA KUPASI MAÇI VAR MI?

Dünya Kupası'nda çeyrek finalin sona ermesi ile birlikte maçlara ara verildi. Turnuva yarı final maçları ile devam edecek.

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DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

13 Aralık 2022 Salı: 22.00 Arjantin - Hırvatistan

14 Aralık 2022 Çarşamba: 22.00 Fransa - Fas

3 Aralık 2022 Salı: 22.00 Arjantin - Hırvatistan

Dünya Kupası

FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

14 Aralık 2022 Çarşamba: 22.00 Fransa - Fas

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