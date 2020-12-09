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  4. Bu aralar her gün bir çay bardağı yiyin! Vücudu çelik gibi güçlendiriyor

Bu aralar her gün bir çay bardağı yiyin! Vücudu çelik gibi güçlendiriyor

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 09.12.2020 08:20 | Son Güncelleme:
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Bu aralar her gün bir çay bardağı yiyin! Vücudu çelik gibi güçlendiriyor

Bağışıklık sistemini kış aylarında güçlü tutmak son derece önemli. Koronavirüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde, beslenmemize daha fazla özen göstermeli ve sağlık açısından yararlı olan yiyecekleri sıklıkla tüketmeliyiz. İşte karşınızda bağışıklığı güçlendirip hastalıklara karşı koruma sağlayan besinler.

Pandemi nedeniyle sağlığımıza çok önem göstermemiz gerekiyor. Bunun için de bağışıklık sistemini güçlü tutmak şart. Diyet ve Beslenme Uzmanı Ömür Karamahmut bağışıklığı güçlendirecek besinler hakkında bilgi verdi.

BİTTER ÇİKOLATA

Teobromin denilen antioksidan yönünden zengindir. Bu özelliği ile immün sistemin güçlenmesine yardımcı olur ve vücudu serbest radikallere karşı korur. Serbest radikaller; vücudumuzda hastalığa sebebiyet veren moleküllerdir. Kalorisi yüksek olduğundan tüketirken porsiyon miktarına dikkat edilmelidir. Sade kahvenin yanında 2-3 küp tüketebilir, yulaf ile hazırladığınız bir kahvaltı kasesini yine 3 küp bitter çikolata ile tatlandırabilirsiniz.

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YABAN MERSİNİ

Flavonoidler ve antioksidanlar yönünden zengindir. Bu özelliği ile bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunur. Üst solunum yolu enfeksiyonlarında ve soğuk algınlığının önlenmesinde etkisi büyüktür. Küçük bir kase yoğurt içerisine 1 avuç ekleyerek, kahvaltı öğünlerinde veya hazırlayacağınız sağlıklı bir kek içerisine şeker yerine yaban mersini ekleyebilirsiniz.

ISPANAK

Esansiyel bileşenleri ve antioksidanları içerir. Flavonoid, karotenoid, vitamin E ve C yönünden zengindir. C ve E vitaminleri immün sistemi destekler. Flavonoidler ise soğuk algınlığına karşı bağışıklık sistemini destekler.

KEFİR

Fermente bir içecek olan kefir, canlı ve yararlı bakterileri barındırır. Bu özelliği ile immün sistemi destekler ve antioksidan aktivitesini arttırır. Aynı zamanda vücutta inflamasyonun önlenmesine katkıda bulunur.

SARIMSAK

Kükürt, aminoasit, manganez ve çinko gibi mineraller, A,B ve bolca C vitamini içerir. Antibakteriyel özelliği sayesinde vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Bağışıklık sistemini destekler ve kolay hastalanmanın önüne geçmede katkıda bulunur. Çorbaların içerisine veya diğer yemeklere ekleyerek tüketebilirsiniz.

ÇEKİRDEK

E vitamini ve antioksidanlar yönünden zengindir. Antioksidanlar gibi E vitamini de bağışıklığın desteklenmesine katkıda bulunur. Hücrelere zarar veren ‘serbest radikallere’ karşı vücut savunmasını destekler. Salatalara 2 yemek kaşığı eklenebilir, ara öğün olarak 1 çay bardağı tüketebilirsiniz.

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