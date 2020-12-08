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Çikolatanın gerçek bir aşk olduğunun kanıtı: 10 dakikada sufle yapımı

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 08.12.2020 15:36 | Son Güncelleme:
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Çikolatanın gerçek bir aşk olduğunun kanıtı: 10 dakikada sufle yapımı

Sadece 10 dakikada tencerede pişen sufle, çikolatanın aşk haline gözler önüne seriyor. Her bir kaşıkta mutluluk veren Fransız tatlısı sufleyi, mükemmel kıvamda pişirmek için bu tarifi denemenizi tavsiye ediyoruz.

Yumuşacık kek içine kaşığı daldırdıktan sonra akan o sos... Mutluluğun anahtarı ilan ettiğimiz sufleyi mutfağımızda pişirdik. Siz de denemek isterseniz kıvamı asla şaşmayan, yumuşacık ve akışkan bir sufle hazırlayabilirsiniz. İşte detaylar...

SUFLE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 adet yumurta
Bir su bardağı un
Bir çay bardağı sıvı yağ
Bir çay bardağı toz şeker
Bir çay bardağı süt
Bir parça bitter çikolata
Bir paket kabartma tozu
2 yemek kaşığı kakao

SUFLE NASIL YAPILIR?

Derin bir kabın içinde yumurta ve şekeri kıvam alana kadar mikserle çırpın. Ardından sıvı yağı ve sütü ekleyip karıştırma işlemine devam edin.

Unu, kabartma tozunu ve kakaoyu elekten geçirin. Ardından karışıma ekleyin. Şimdi malzemeleri yaklaşık 3 dakika boyunca mikserle çırpın.

Sufle harcınız hazır. Şimdi ısıya dayanıklı kaplara karışımı bölün. Son olarak çikolatayı parçalara bölün ve kaplara bölüştürün.

Kapları tencereye yerleştirin ve kabın yarısına gelecek kadar sıcak su ekleyin. İlk olarak yüksek ateşte tencerenin kapağı açık bir şekilde 3 dakika boyunca pişirin.

Su kaynamaya başlayınca kapağını kapatıp orta ateşe alın ve 10 dakika kadar pişmesini bekleyin. Sufleniz hazır. Üzerine pudra şekeri dökerek servis yapabilirsiniz.

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