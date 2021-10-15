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Bu bağımlılık bambaşka! Plastik poşetlere yemek için para ödeyen adam: En sevdiğim çöp torbaları...

15.10.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın genelinde yaşayan milyarca insanın olması aslında birbirinden farklı karakterleri anlatıyor. Her insanın hobileri, fobileri ve takıntılı oldukları durumlar birbirinden farklıdır. Bu takıntılar kimi zaman aklın sınırlarını dahi aşmayı başarıyor. 23 yaşındaki Robert’ın bağımlılığı plastik poşetler. Genç adam günün büyük bir bölümü plastik poşet yiyerek geçiriyor.

Bu bağımlılık bambaşka! Plastik poşetlere yemek için para ödeyen adam: En sevdiğim çöp torbaları...

TLC’de yayınlanan “Benim Tuhaf Alışkanlığım” programında her gün plastik poşet yediğini ifade eden Robert’ın hikayesi herkesi şaşırttı. Nişanlısıyla beraber Amerika’da küçük bir çiftlikte yaşayan Robert, güne plastik poşet yiyerek başlıyor. Tadını en beğendiği poşetlerin çöp torbaları olduğunu dile getiren Robert, uyanır uyanmaz ilk iş olarak bir büyük poşet yemeyi tercih ediyor. Günün en sevdiği saatlerinin sabahları plastik tadını aldığı ilk anlar olduğundan bahseden Robert, bağımlılığı sayesinde yıllar içinde her poşetin tadının ve dokusunun farklı olduğunu anladığını söyledi.

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ALIŞKANLIĞI 7 YAŞINDA BAŞLADI

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Poşet yeme bağımlılığının 7 yaşında başladığını itiraf eden Robert, zaman içinde tüketiminin arttığını söyledi. Poşetlerin yumuşak, elastik ve lezzetli olduğunun altını çizen Robert, onları çiğnemekten büyük keyif alıyor.

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Sabah sporunun ardından plastik poşet bulmak için mahalleleri gezdiğini söyleyen Robert, bağımlılığından dolayı marketlerden alışveriş yapmasa dahi poşet satın almayı ihmal etmiyor.

60 BİNE ULAŞTI

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Robert bu alışkanlığı başladığından beri yaklaşık olarak 60 bin poşet tüketti. Bu rakamın bir futbol sahasını kaplayacak kadar olması ise dikkatleri çekti.

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